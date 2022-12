Oszvald Marikának nem kell a szomszédba mennie, ha egy kis játékosságról van szó. A színésznő rajong unokájáért, ha kell, Mikulás-jelmezt is ölt, hogy mosolyt csaljon az arcára, így attól sem riadt vissza, hogy az ablakon másszon be. Ezt a trükköt pár hónapja ízületi problémái miatt nem tudta volna bevetni, de mint mindenre, erre is megtalálta a megoldást.