Párkapcsolatban élő: Ezen a héten a párod higgadtabb nálad. Ez sokat segít abban, hogy békés napjaitok legyenek. Akkor is, ha a világ fel van dúlva. Számtalan hír borzolja mindenki idegeit. Nem csak te küzdesz. Nézz körül, és láthatod! Ne hasonlítgasd magad másokhoz! Figyelj a párodra! Ő kimondottan jó hatással lehet rád, ha hagyod neki.

Szingli: Úgy tűnik, hogy ezen a héten nem leszel kirobbanóan jó passzban. Többen idegesítenek. Emiatt nem biztos, hogy jó ismerkedni most. Nincs értelme hibáztatni a másikat. Inkább menj át passzívba, és foglalkozz az aktuális feladataiddal! Nem kell tartanod attól, hogy bármiről vagy bárkiről lemaradsz. Az, aki a te embered, megvár, ott lesz később is.

Párkapcsolatban élő: Ahogy megy az idő, te egyre kiegyensúlyozottabbá válsz az égi folyamatok szerint. A kedvesed sokat nyer veled. Amikor ideges, vagy aggódik, elég, ha megöleled, és ő megnyugszik. Közben neked is szükséged lenne gyengédségre. Szólj a kedvesednek! És csináljatok kényeztető estéket, amikor csak magatokkal és egymással foglalkoztok!

Szingli: Ez a hét egyértelművé teszi, hogy neked egy magabiztos, kiegyensúlyozott, békés társra van szükséged. Olyannak kell lennie, mint amilyen te vagy. Ingerült, panaszkodó, pesszimista emberek lemerítenek. Kerüld őket! Jó lenne, ha időben felismernéd, hogy ki viselkedik így. Nem neked kell a másikat pátyolgatni, mert az nem lesz egyenrangú kapcsolat.

Párkapcsolatban élő: Érdemes a szerelmedre hallgatnod. A bolygók szerint ő most tisztán látja a helyzetet, téged és a közös jövőtöket. Remélhetőleg nem oktat ki téged. Mert ebben az esetben belőled nem sok jót hoz ki. Sőt csak az ellenállást erősíti benned. Tanácsos minél többet beszélgetnetek erről. Nem lehetnek tabuk közöttetek. Ennél erősebb a kapcsolatotok.

Szingli: Most csupa kellemes stílusú emberrel lesz dolgod. Meglepő, hogy mennyi értelmes, intelligens ember akar veled találkozni. Zavarba jöhetsz ettől az érdeklődéstől. Nem érted, hogy miért pont téged találnak meg. Ne agyalj! A sors pont azokat az embereket sodorják az utadba, akiktől tanulhatsz önmagadról, a másikról, az életről, az érzésekről, stb...

Párkapcsolatban élő: Egy szentimentális, de feszült hétvége után a párodnál maradnak a gondolataid. Nem lesz könnyű a munkádra koncentrálni. Pedig jobb lenne, ha nem hibáznál, mert azzal dupla munkát csinálnál magadnak. Esténként varázsoljatok meghitt hangulatot sok mécsessel, karácsonyi zenékkel és finom illatokkal! Szúrjatok narancsba szegfűszeget!

Szingli: Az ünnepek közeledtével egyre erősebben vágysz egy kedves társra, akivel jókat lehet beszélgetni. Persze a nevetés sem ártana. Most nyitva van a szíved. Biztos lehetsz benne, hogy pont olyan embert vonzol be, aki illik hozzád. Közben ne hanyagold el az aktuális feladataidat! Bosszantó lenne letolást kapnod hibák és téves munka miatt.

Párkapcsolatban élő: Egész héten gömbvillámként pörögsz. Kirobbanóan jó formában vagy. De semmiképp se sürgesd a párodat! Frusztrálnád, ha olyan tempót várnál el tőle, amire te most képes vagy. Olykor te vagy lassabb, olykor ő. Tökéletesen kiegészítitek egymást. Ez a felismerés megerősítheti a kapcsolatotokat. Karácsony előtt ez minden korábbinál fontosabb.

Szingli: Többször belefutottál abba a hibába, hogy a másiktól olyasmit vártál el, amire nem képes. A bolygók szerint ezen a héten neked jóval magasabb lesz a fordulatszámod. Így hozzád képest mindenki más csigalassú. Ilyenkor hajlamos vagy siettetni a folyamatot és/vagy a másik felet. Ne tedd! Csak feszültség és frusztráció lesz belőle...

Párkapcsolatban élő: „Könnyű neked." Mondja a kedvesed. Ne vedd kritikának ezt! Nem akar se bántani, se piszkálni. Egyszerűen azt látja, hogy te most nála higgadtabban tudod kezelni a felmerülő problémákat. Ő pedig hajlamos kiakadni. Nyugtasd meg, és mondd neki, hogy itt vagy, segítesz, ha igényli! Ez nem újdonság. Már jól működik közöttetek. Igaz?

Szingli: Több olyan szuper konstelláció lesz az égen, ami megerősít téged abban, hogy jól vezeted az életedet. Szerencsére nem fog elönteni az önelégültség és az önhittség. Ettől lehetsz vonzó azok szemében, akik a józanságot és a szerénységet keresik. Hidd el, hogy sokkal többen értékelik azt a visszafogott stílust, amit te képviselsz - írja az Astronet.

