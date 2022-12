Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Szívügyekben, úgy tűnik, válaszút elé állítanak a csillagok. A döntést nem kellene elhamarkodni, és talán nem is egészen az te kezedben van. A párod sem lehet türelmes a végtelenségig, pedig nagyon ragaszkodik hozzád.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Jobban oda kellene figyelned a tervezésre, elvégre már tényleg nyakunkon a karácsony! Jól teszed, ha pontos listát, beosztást készítesz, amit aztán pontról pontra be is tartasz. Egy váratlan találkozó, meghívás persze így is keresztülhúzhatja a számításaidat.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A folytonos rohanás felemészti a belső erődet. Ha viszont végre megnyugszol egy kicsit, és körülnézel, észreveheted, hogy többen támogatnak és segítenek, mint akik akadályozni próbálnak. Szerencsére sokkal több a szeretet körülötted, mint a harag. És ez a legfontosabb!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Remek napra számíthatsz. Úgy tűnik, te igazán és javíthatatlanul romantikus vagy, és most bőven lesz részed romantikában, szerelemben is. Délután és este a családi életedben is teljes a meghittség. Ezek a csodavárás pillanatai, de ezt nálad jobban senki sem tudja.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Házasságodban harmónia és szeretet uralkodik. Ha még egyedülálló vagy, akkor hamarosan olyan kapcsolatra számíthatsz, amilyenre mindig is vágytál. Bár persze nem azonnal bontakozik ki a szerelem, de idővel finom érzéseiddel közel kerülsz a másik lelkéhez.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Advent harmadik vasárnapján hajlamos vagy a meggondolatlan kijelentésekre, ami persze egyáltalán nem tesznek jót a családi békének. Pedig egyébként a magánéletedben kedvező változások indultak el, engedd meg, hogy ez a harmónia megmutatkozhassék!

