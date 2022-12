VV Piros a szerdai Kihíváson megköszönte, hogy társai rátették a zöld kendőt. Mint ismeretes, a lány Bibit szerette volna Párbajra hívni, de mivel korábban kiejtette a lány nevét, a szabályok értelmében mást kellett párbajellenfélként megneveznie.

Piros a Kihíváson elmondta, hogy nem érti a tényleges okát annak, miért beszél vele Anita úgy, ahogy, és kijelentette, mennyire nem tud szimpatizálni azzal a viselkedéssel és stílussal, amit ő képvisel, majd gyorsan áttért Krisztire, akiről úgy vélekedett, hogy az ő szemében egy kérdőjel.

Bár korábban úgy tűnt, igazi szerelmi szál van kibontakozóban Piros és Barna között, most a lány őt is megnevezte lehetséges ellenfélként, mivel többször is megalázta a többiek előtt, és VV Márió is felkerült a "listára", mivel őt tartja az egyik leggyengébb játékosnak. Végül négyük közül választotta ki végső ellenfelét, döntését pedig így indokolta:

"Én azért vagyok itt, hogy bizonyítsak. Ha nem védem meg magam, akkor ki más védene meg, és hát utolsókból lesznek az elsők, elsőkből az utolsók. Anita, megtisztelsz azzal, hogy rád köthetem ezt a kendőt (...)?



- mondta Piros, és rátette Anitára a kék kendőt. A két lány szombaton csap össze egymással.