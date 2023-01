Előfordult már, hogy sürgős ügyedet siettél elintézni a mosdóban, de közben ráébredtél, hogy nincs nálad telefon, s ezért visszaszaladtál érte? Nem bírod vécéügyeidet mobiltelefon nélkül intézni? Akár fél órát is elnyomkodod a telefonod a természet hívószavának engedve, pedig valójában már rég végeztél a dolgoddal? Nos, akkor te is sokart ártasz magadnak és az egészségednek, de legalább nem vagy egyedül a problémával...

A NordVPN kutatása szerint ugyanis a többség magával viszi telefonját a mosdóba. Is. Tanulmányuk alapján a 9800 megkérdezett 65 százaléka tesz így.

A több országban készített felmérés alapján a dobogó legfelső fokán a spanyolok állnak, náluk a lakosság 80 százaléka képtelen telefon nélkül elvégezni a kis- és nagy dolgát. A sereghajtó a németek, akiknek 56 százaléka érzi szükségét a telefonnyomkodásnak a mosdó csendes magányában.

A korosztályt tekintve a 26-41 évesek körében a legnépszerűbb a vécén mobilozás, őket követi az úgynevezett Z generáció, azaz a 18-25 évesek köre.

Leggyakrabban a közösségi médiát pörgetik a vécézők, közülük itt is a spanyolok emelkednek ki, őket követik a britek. A legkevesebb ürítés közben társadalmi életet élő ember Litvániában van, ők e perceket inkább a híreknek szánják. Kanadában inkább a játékok a népszerűek a fürdőszobai tevékenység közben, míg az amerikaia ilyenkor keresik szeretteiket.

Ám bármivel is töltöd a vécézésre szánt időt, jó, ha tudod, hogy 10 percnél több időt tölteni a vécén ülve nem ajánlott. Dr. Roshini Raj gasztroenterológus szerint, ha ennél több ideig lógatod a feneked az illemhelyen, az aranyérhez és érduzanathoz is vezethet - mindkettő fájdalmas állapot. Ráadásul, ha nem megfelelő az mosdó higiéniája, frtőzéseket is elkaphatsz, szóval legközelebb inkább gondolt át, viszel-e magaddl mobilt a vécére - írja az Unilad.