A zenész és exének válópere hivatalosan is elkezdődött, mindketten népszerű sztárügyvédekkel készülnek a jogi csatára.

A házaspár először 2023 januárjában áll bíróság elé, ahol nem a gyerekelhelyezés, hanem a vagyonelosztás lesz a kardinális kérdés. Közös lányuk, a kis Lili nevelésében már megegyeztek, az anyagiak miatt viszont hosszú ideig eltarthat a procedúra.

Kinga jelenleg albérletben él a lányával, míg Junior maradt a családi fészekben, a közösen vásárolt, több száz millió forintot érő villában, ami azonban papíron a feleség nevén van. A tulajdoni lapon jól látszik, hogy Junior felesége 2020 januárja óta 1/1 részben birtokolja az ingatlant, amit 65 milliós hitel terhel. A Blikk megkereste Körtvélyessy Kingát, ő azonban nem szeretett volna beszélni a kialakult helyzetről.

Nem kívánok nyilatkozni az ügyben, ahogyan eddig, úgy most is kerülöm a sajtónyilvánosságot. Közeleg a karácsony, nyugalmat szeretnék, csakis a kislányomra és az édesapámra kívánok koncentrálni – fogalmazott szűkszavúan az édesanya. Exkedveséhez hasonlóan Junior sem akarta kommentálni az ügyet.

A tisztánlátás végett a Blikk egy független jogi szakértőt is megkeresett, aki az alábbiakat közölte:

Amennyiben az ingatlant a házasságkötés után vásárolták, vagyonjogi szempontból felerészben a másik házastársat illeti meg. Ha van közös gyermekük, akkor a bontóper során az édesanya igényelheti, hogy a gyermek utolsó lakhelye szerinti ingatlant jelölje ki a bíróság ideiglenes intézkedésként az anya és a gyermek otthonául. Vagyonjogi szempontból a ház és a rajta lévő hitel fele-fele részben oszlik meg a felek között" – mondta dr. Tran Dániel, aki kitért arra is, mi történhet, ha értékesítik az ingatlant.