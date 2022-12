Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A Jupiter ma belép a Kos jegyébe, és ezzel kezdetét veszi egy új, nagyon szerencsés periódus. Lehetséges, hogy elsőre nem nyilvánvaló neked, de ma történik valami, ami később nagy befolyással lesz az életedre.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Sokaknak ez a hét utolsó munkanapja. Ha te is a szerencsések közé tartozol, akkor már tényleg csak pár óra, és végre az otthonra, a karácsonyra fókuszálhatsz. Még egy kicsit legyél kitartó – a bolygók segítenek benne, sok energiát adnak.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Minden tervednek keresztbe tehet egy hirtelen otthoni változás, ezért csak bánj csínján a nagy tervekkel, meg a pároddal is. A változás egyébként jót is hozhat. Elképzelhető, hogy a karácsonyi terveket is érinti!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A mai napra legjobb lenne, ha legalább egy fél szabadnapot kivennél. Rengeteg az elintéznivalód az ünnepeket illetően is, amit képtelenség munka mellett megoldani. Ha a főnökeid ezt nem engedik, akkor nagyon elúszhatsz az egyikkel vagy a másikkal.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Ma a figyelem középpontjába kerülhetsz a munkahelyeden. Ha jól dolgoztál, ha kitettél magadért, akkor inkább pozitív értelemben. Talán a főnök tart évértékelést, és a többiek előtt is megdicsérik, kiemelik a munkádat.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Muszáj lesz ma valamiben állást foglalnod, amiből pedig a legszívesebben kimaradnál. Mégsem foglalhatod ma el a távoli megfigyelő kényelmes pozícióját. A csillagok aktív részvételt követelnek, és a véleményedet sem rejtheted véka alá - írja az Astronet.

