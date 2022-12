Ahogyan korábban mi is beszámoltunk róla, Shane Tusup az év legszebb ünnepét szülei társaságában töltötte. A népszerű edző számára nem volt egyszerű az idei év, de ennek ellenére pozitívan tekint a jövőbe.

Idén májusban nagyot fordult a világ Shane Tusuppal, amikor kiderült, hogy felbontották az eljegyzésüket Szabó Zsófival. Arra is fény derült, hogy komoly ok vezetett a szakításhoz, és bár Tusup egy ideig kitartóan próbálkozott volt kedvesénél, Zsófi tovább lépett és nem akart már többé a múltban élni.

A népszerű edzőt az utóbbi hónapokban többször is lencsvégre kapták csinosabbnál csinosabb lányok társaságában, de úgy tűnik, egyikükkel sem bizonyult komolynak a kapcsolata. A Szentestét szülei társaságában, szerelem nélkül töltötte.

A sok nehézség mellett rengeteg öröm is érte Tusupot: idén szeptemberben megkapta a magyar állampolgárságot, ami hatalmas erőt adott neki a küzdelmes mindennapokban. A nehéz év ellenére úgy érzi, hogy rengeteg jót tartogat neki a 2023-as év.

"Az én életem is, mint mindenki másé, csupa lent és fent. Idén is kerültem víz alá, amikor azt hittem, sosem jövök a felszínre, de aztán csak kikecmeregtem. Most meg csak úgy hasítok: szépen alakulnak a dolgok, egyre inkább beérnek a kezdeményezéseim" - mesélte a hot!-nak Shane.

Az úszóedző szilveszteri terveiről és újévi fogadalmairól a szerdán megjelenő hot! magazinban olvashatsz.