Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Ha a régi lehetőségek, a megszokott utak járhatatlanok mostanság, ne fecsérelj több időt arra, hogy mindenáron ezeket akarod befejezni, tovább vinni. Ami elmúlt, elmúlt, boríts rá fátylat. Engedd el, és emeld fel a tekintetedet, lásd meg az új lehetőségeket

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Egy sor igen fontos összefüggésre ébredhetsz rá pénteken. Jól teszed, ha az energiákat valamiféle alkotásban vezeted le. Persze a legokosabb választás, ha közösen a családdal tervezel programot. Fontos, hogy közösen döntsétek el, mivel töltitek a napot, különben félreértés és duzzogás lehet köztetek.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Furcsa álmot láthatsz éjjel: bármilyen bizarr, nem esik nehezedre a megfejtése, főleg, ha a megérzéseidre hallgatsz! Sőt, ha elég nyitott vagy a spiritualitás iránt, támogató üzenetet is kiolvashatsz belőle.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Váratlan hírt kapsz pénteken, vagy az események szintjén áll be hirtelen változás. Szerencsére neked nem jelent különösebb nehézséget a rugalmas viselkedés, hozzáállás, és mindig adekvát választ tudsz adni a hirtelen fordulatokra.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

A saját igényeidre kellene koncentrálnod, és a barátokat is e szerint megválogatni pénteken. Gondold végig, ki az, akitől nem kapsz támogatást, csak lehúzást? Új embereket is megismerhetsz, csupa olyanokat, akik jó hatással lesznek rád most és a jövőben is.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Meglepheted a környezetedet a döntéseddel. Nem kell az unalomtól tartanod pénteken: a véletlen ugyanis nagy szerepet kaphat most az életedben. Minden azon múlik, mennyire leszel nyitott és rugalmas. Új barátság is elkezdődhet akár már ezen a napon - írja az Astronet.

