Duncan Larcombe, a királyi család szakértője az OK! magazinnak beszélt arról, hogy Katalin és Vilmos herceg úgy neveli a gyerekeket, ahogy annak idején Katalint és testvéreit Carole és Michael Middletont.

"Vilmos herceg a Middleton-modellre alapozza gyermekei nevelését: három gyermek, jómódú, ám keményen dolgozó szülők és sok-sok szeretet" - idézi a Blikk Larcombe nyilatkozatát. Úgy tudja, mire Katalin a húszas évei elejéhez ért, a szüleit a legjobb barátainak tartotta. Ezt szeretnék Vilmosék is elérni. A szakértő hozzátette, hogy a trónörökös György herceg nevelésében azért olyan dolgokat is alkalmaznak a szülők, amit annak idején a királyi család Vilmosnál is.

Larcombe azt mondja, Katalin és Vilmos fokozatosan szoktatták gyermekeiket a nyilvánossághoz, csökkentve ezzel a rájuk nehezedő nyomást. Legutóbb a karácsonyi istentiszteleten vett részt a három gyermek. A család nemrégiben elköltözött Windsorba, hogy csendesebb életet élhessenek.