Budapest Grand Canyonjának is nevezik a harmadik kerületi Róka-hegyen álló kőfejtőt. A már nem működő bánya valóban igazi látványosság, ráadásul a fővárosiaknak vagy a környéken élőknek villámgyorsan megközelíthető, így akkor is szuper kirándulóhely, ha csak fél napod van arra - vagy nem akarod rommá fárasztani magad -, hogy a természetben legyél.

Csillaghegyen, Budapest III. kerületében található a főváros 1930-40-es évekig legnagyobb mészkőbányája. A többszintes, három udvarú, 9 hektáron elterülő Róka-hegyi kőfejtő mára már "csak" kirándulóhely, és 1977 óta védett terület is.

Ha hétvégén megyünk, szinte mindig nagyon sokan vannak, és ahogy minden népszerű kirándulóhelyet, mint például a Rám-szakadékot, ezt is érdemes inkább hétköznap látogatni.

Bár minden veszélyes rész el van zárva a látogatók elől, érdemes óvatosan közlekedni, és bármennyire is vonzó, ne másszunk a kerítésen túlra. A kövek csúszhatnak, a talaj morzsalékos, és igazán nem jó ötlet még csak megkockáztatni sem a lezuhanás esélyét. Olyannyira nem, hogy amikor 2015 őszén egy kiránduló megcsúszott, már csak a holttestét találták meg.

A kijelölt úton, lépcsőkön is épp eleget látunk, ráadásul ezeken haladva a kevésbé tapasztalt kirándulók is simán tudnak közlekedni. A bányaperemekről lenézve szuper a panoráma is, a legfelsőről, ami 254 méter magasan van jól látszik a Duna is.

A különböző szinteken lévő udvarok között a P∆ jelzésű ösvény közlekedik, amelyen át körbemehetünk tulajdonképpen az egész kőfejtőn. Az udvarokon szalonnasütésre is alkalmas tűzrakóhelyek, pihenőpadok is vannak, amelyek igazi családbarát kirándulóhellyé teszik a kőbányát.

A legnagyobb, legfelső udvar sziklafalán mindig látunk sziklamászókat is... A Róka-hegy Budapest egyik legjelentősebb geológiai értéke, így csak engedéllyel és szabályokhoz kötve lehet mászni. Tériszonyosként én többnyire csodálattal és egyben szörnyülködve nézem őket, nincs az az isten, oktató és biztosítás, hogy kipróbáljam.

A Róka-hegy télen és nyáron is pazar látványt nyújt, a hatalmas sziklák kicsit a Vadálló-kövek hangulatát idézik (csak ide könnyebb eljutni). A Róka-hegy valójában tájseb, és nagyon látványos, de (ha illúzióromboló, ha nem) sziklatornyait nem a természet alkotta, hanem mesterséges képződmény.

Az ismertető táblák szerint a területnek gazdag az élővilága is: különleges lepkefajok, holló, karvaly, egerészölyv is él ott, a sziklarepedések pedig a denevérek kedvenc élőhelyei. A növények közül olyan védett fajok találhatóak itt, mint a bíboros kosbor, fehér madársisak, vagy a nagyon ritka gyapjas gyűszűvirág.

A Róka-hegyi kőfejtő megközelítése nagyon egyszerű, tömegközlekedéssel a HÉV Csillaghegyi megállójától a Rókahegyi utcán, majd a Hegycsúcs utcán érjük el a Hóvirág utcát, ahol a piros háromszög jelzésű ösvény jelzi az utunkat, ami egy idő után lépcsősorokhoz vezet, ahol máris megkezdhetjük a bányaudvarok bejárását.

Ha igazi nagy túrára mennél, és bőven van időd, ne ezt a helyszínt válaszd, de ha lightosabb kirándulást szeretnél vagy nem fér bele több az idődbe, akkor bátran vedd célba Csillaghegyet: nem fogsz csalódni.