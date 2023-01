Az idei Való Világ első kiesője VV Lamin volt, akinek a viselkedését már a nézők gyomra sem bírta bevenni. Lamin a beköltözés után folyamatosan sokkolta a tévé előtt ülőket, de a társai is szinte féltek tőle.

Amíg bent volt, VV Bibivel volt köztük egy igen viharos kaland, a lány egy ponton meg volt győződve arról, hogy várandós Lamintól, azonban úgy tűnik, kint már nem fog folytatódni a románc.

Lamin és Szilágyi Vivi a napokban több Instagram-történetet is megosztottak egymásról, és úgy tűnik, el is utaztak együtt, mivel egy ponton a reptérről jelentkeztek be. Bár még nem erősítették meg, hogy egy párt alkotnak, Vivi az egyik sztorija alá egy árulkodó szívecskét biggyesztett.