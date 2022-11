Ahogy mi is írtunk róla, Lamin a beköltözés óta folyamatosan sokkolta a nézőket, de társai is szinte féltek tőle. Már a legelején büntetést is kapott, most pedig számára ért véget a villalét.

Laminnal Nádai Anikó beszélgetett a kiesése után: a fiú elmondta, érezte, hogy ez lesz. "Túl sokat ittam, elveszítettem a fejemet" - mondta és hozzátette, bánja, hogy ennyit ivott és hiányozni fog neki a társaság.

Lamin kiesése után máris választaniuk kellett a lakóknak, hogy ki az, akivel nem szeretnének tovább együtt élni. Melinára esett a választásuk.