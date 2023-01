A nagy port kavart Jimmy sorozatban több epizódban is utalnak arra, hogy a Királyként emlegetett, tragikus körülmények között elhunyt énekes többször is félrelépett Edit asszony mellett. Hab a tortán, hogy Jimmy nem is titkolta szeretői kilétét, többek között Gregor Bernadettel is viszonya volt.

Zámbó Krisztián a közelmúltban többek között erről is beszélt Lakatos leventének.

"Ez nem volt kérdés, én tudom. A Gregor Bernadettről beszélünk, nekik volt viszonyuk. Ő tagadja ezt a dolgot, de én a saját szememmel láttam, hogy egyszer a Gregor Bernadettel együtt volt apu

- jelentette ki Krisztián, aki azt is elárulta: édesapja nem titkolta előtte a barátnőit. Együtt mentek játszótérre, annak ellenére, hogy akkor Jimmy-nek komoly párkapcsolata volt.

"Valami volt apuban, ami az édesanyámat is megfogta. Már bőven 60 fölött van, de soha nem tudta túltenni magát apun. (...) A barátnői közül ismertem Háfra Marit, az ő viszonyuk a 90-es évek elejéig tarthatott. Én voltam is nála, egy nagyon kedves, tündérszép hölgynek tartottam, de apu nem igazán jelent meg mindenhol vele. Lángoló, nagy szerelemnek volt emlegetve, de én nem tudom, mikor volt az. Ha édesapám nagy szerelemben lett volna, akkor együtt lettek volna sokáig. Az Edit volt neki az egyik élete szerelme, ez tény, meg édesanyám. Tőlük is van baba... - tette hozzá az énekes a műsorban.