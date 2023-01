Fogamzásgátló tabletták

Az OAC, teljes nevén orális antikoncipiens a fogamzásgátló tabletták orvosi elnevezése, amely sokak körében örvend nagy népszerűségnek. Előnye, hogy a tabletták rendszeres szedésével minimalizálható a nem kívánt terhesség esélye, ez pedig szabadságot nyújthat a párok számára. Általában azoknak javasolják, akik tartós párkapcsolatban élnek, hiszen a fogamzásgátló tabletták a nemi betegségek ellen nem védenek, tekintve, hogy fizikailag nem nyújtanak védelmet, szemben például az óvszerekkel.

Korábban nagyobb veszélyt jelentettek az ehhez hasonló készítmények, mert nagy mennyiségű hormont tartalmaztak. A mai korszerű tablettákban azonban már csak nagyon minimális hormon található, emiatt sokak számára szimpatikusak. Fontos azonban tudni, hogy ezek a gyógyszerek csak akkor fejtik ki a hatásukat, ha pontosan betartjuk az útmutatóban javasolt szabályokat, egyéb esetben megszűnhet a hormon folyamatos adagolása, ami tovább növelheti a nem kívánt terhesség esélyét. További tény, hogy nem lehet élethosszig szedni, bizonyos időközönként javasolt szünetet tartani, hiszen a folyamatos hormonadagolás egészségi problémákhoz vezethet.

Spirál

Ez egy méhen belüli fogamzásgátló eszköz, és a közhiedelemmel ellentétben nem spirál alakú, hanem inkább T, vagy visszahajló T alakot formáz. A nevét annak köszönheti, hogy egy spirális alakú rézszál található rajta, ez segíti a fogamzásgátlást. Előnye, hogy nincs vele különösebb gond: a felhelyezést követően 3-5 évig is jó lehet, és még annyi figyelmet sem igényel, mint a fentebb említett tablettánál a napi bevétel.

Létezik belőle hormonadagolós változat is. Ez azt jelenti, hogy az eszköz a rézspirál által gátolt petesejt-beágyazódás mellett hormonkibocsátással is támogatja a nem kívánt terhesség megelőzését. Ám ahogy a fogamzásgátló tabletta esetében, úgy itt is hátrányt jelentő tényező, hogy az intim problémák ellen – mint például a hüvelygomba – nem nyújt védelmet, így ezt is csak azoknak javasolják, akik nem cserélik gyakran a partnereiket (vagy óvszerrel is kiegészítik a védelmi vonalat).

Pesszárium

Ez egy latexből vagy szilikonból készült, ovális alakú fogamzásgátló eszköz, amelyet a hüvelybe kell felhelyezni. Működési elve szerint gátat képez a hímivarsejtek számára a méh bejáratánál, így elkerülve a petesejt megtermékenyülését. Előnye, hogy hormonmentes, illetve, hogy a hölgyek maguk is el tudják végezni a felhelyezését, bár ehhez némi gyakorlatra van szükség. Továbbá a hormontartalmú készítményekkel szemben bármikor abbahagyhatjuk a használatát, és nem kell türelmi idővel sem számolni, mielőtt belevágnánk a családalapításba.

A legnagyobb hátránya az, hogy növeli a hüvelygomba, a bakteriális vaginózis és a különféle húgyúti fertőzések kialakulásának esélyét. Felhelyezés után 6-8 órán át kell a hüvelyben lennie, utána pedig langyos, szappanos vízzel kell megtisztítani, és ezt követően lehet tárolni. Ez a folyamat azonban több olyan hibalehetőséget is magában rejt, amely fertőzéshez vezethet, nem beszélve arról, hogy ez a fogamzásgátló módszer sem nyújt védelmet a nemi betegségekkel szemben.

Spermicid készítmények

A spermicid olyan fogamzásgátló megoldás, amely vegyi anyag révén bénítja meg a spermiumokat. Különböző formában (hab, kúp, krém, zselé) kapható, könnyen és biztonsággal alkalmazható készítmények. Mivel az előbb említett pesszárium hatékonysága a többihez képest alacsonyabb, ezért gyakran valamilyen spermicid készítménnyel kombinálva szokták alkalmazni.

A spermicid fogamzásgátlók alkalmazása egyszerű: általában 15 perccel az együttlét előtt javasolt felhelyezni, mert némi időre van szükség ahhoz, hogy a hatóanyagok megfelelően feloldódjanak. Hátrányuk, hogy a spontán légyottokat könnyen tönkretehetik, hiszen amikor nagy szenvedéllyel egymásnak esünk, akkor az a 15 perc bizony nagyon hosszúnak tűnhet. Ráadásul a felhelyezéskor itt is fennáll a fertőzésveszély, illetve ez a módszer sem véd az olyan problémákkal szemben, mint a hüvelygomba vagy más intim fertőzések.

Gumióvszer

Ezt a fogamzásgátló módszert senkinek nem kell bemutatni, hiszen ez az egyik legegyértelműbb, bevált megoldás. A gumióvszert a merev péniszre kell felhelyezni, ami meggátolja, hogy a hímivarsejtek bekerüljenek a hüvelybe. Egyszerű és gyors, ráadásul a nemi betegségek ellen is nagyobb biztonságot nyújt, mint bármelyik másik módszer. Hátránya azonban, hogy az óvszer elszakadhat, vagy kényelmetlen érzést kölcsönözhet az urak és a hölgyek számára egyaránt. Ettől függetlenül sokan erre esküsznek, mert igen magas százalékban nyújt védelmet a betegségekkel és a nem kívánt terhességgel szemben is.

Az óvszer a hüvelygomba ellen is véd?

Nos, ez a feltételezés téves, ugyanis a hüvelygomba a hüvelyflóra egyensúlyának felborulásával alakul ki, ami mögött számos magyarázat állhat. Téves az a nézet, hogy a hüvelyfertőzéseket csak szexuális úton lehet elkapni. Akárcsak a bakteriális hüvelyfertőzés esetén, úgy a hüvelygomba oka is többnyire a nő saját szervezete. A hüvelygombát leggyakrabban a Candida albicans nevű élesztőgomba túlzott mértékű elszaporodása okozza.

A Candida törzsbe tartozó gombák számos baktériumfajjal együtt normál körülmények között is jelen vannak a hüvelyben. Amíg azonban a hüvely kémiai egyensúlyáért, a védelmet szolgáló savas közeg (pH) fenntartásáért felelős tejsavtermelő baktériumok (Lactobacillusok) létszáma megfelelő, addig nincs baj. Vagyis a Candida gomba jelenléte a hüvelyben még nem feltétlenül okoz betegséget. Ám ha valamilyen okból felborul a mikrobiológiai egyensúly, a Candida túlszaporodhat, és ettől már kialakulhat a hüvelygomba, azaz a vulvovaginális candidiasis.

Időnként maga a fogamzásgátló módszer hatására alakul ki a gombás fertőzés. Ebből kifolyólag tehát érdemes megjegyezni azt a tényt, hogy a megfelelő fogamzásgátlás elengedhetetlen a biztonságos nemi élet szempontjából, de a hüvelygombával szemben a fogamzásgátlás nem nyújt védelmet.

