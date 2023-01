A Szegedre induló vonatra állítólag még felszállt, de onnantól nyoma veszett. A rendőrség még aznap kiadta a körözést, ami nem megszokott, ám a körülmények függvényében megteszik, ha indokoltnak találják - mondta el a Blikknek dr. Lichy József ügyvéd.

Dr. Tombáczot a rendőrökön kívül szerettei, párja és a barátai, ismerősei is nagy erőkkel keresik, az eltűnésről szóló felhívást rengetegen megosztották Facebookon, de a nagyobb csoportokban is keresik a férfit. Többen látni vélték az ügyvédet, a MÁV jegykezelő csoportjában is érdeklődtek, hátha látta valaki a vonaton.

Volt, aki egy szegedi fodrászatban, míg más egy buszon látta Ákost, ám barátnője szerint ezek feltehetőleg hamis nyomok. Az egyik kommentelő kérdésére, hogy a kórházakat hívták-e már, a nő azt írta: "Végig telefonáltak már, és sajnos vannak arra utaló jelek, hogy direkt el akar tűnni" - írja a Blikk.