Ahogy arról mi is hírt adtunk, Von Anhalt az elmúlt években többször is kórházba került. A férfire rájárt a rúd: elkapta a koronavírust, később életmentő szívműtétet hajtottak végre rajta, majd előbb Budapesten, később Berlinben támadták meg. A herceg azóta ismét bajba került, ugyanis súlyos autóbalesetet szenvedett, és az egyik ujja egy részét le kellett vágni. Gábor Zsazsa özvegye nem hagyja szó nélkül a történteket, maradandó sérülései miatt ugyanis 100 millió dollárra, azaz 37 milliárd forintra perli a balesete okozóját -írja a Blikk.

A lap információi szerint az üzletember éppen a 180 millió forintot érő Royce Rolls Phantom Drophead Coupéjával kocsikázott Beverly Hillsben, amikor valaki belerohant. A férfit azonnal kórházba szállították, és jobb keze gyűrűsujjának egy részét amputálni kellett.

Frederic elmondása szerint a baleset akkor történt, amikor először elvitte egy körre az új autót, és a baj akkor következett be, amikor egy másik autó nem adta meg neki az elsőbbséget, és belehajtott.

"Az orvosoknak a csontot is el kellett távolítaniuk ahhoz, hogy össze tudják varrni az ujjam, így egy részét levágták. A vállam kifordult, a bal karomat nem tudom megemelni, de az egész testem is sajog a fájdalomtól. Három napot töltöttem kórházban, a napokban pedig újra be kell feküdnöm emiatt"

– mondta Zsazsa özvegye.