Gábor Zsazsa özvegyét augusztusban a Duna-parton támadta meg egy ötfős banda, akik az összes nála található értékét elvették. Valószínűleg a rablók kifigyelték, a 79 éves férfi ugyanis nem keltett feltűnést: szabadidő nadrágot és pulóvert viselt. A herceg azt sajnálja a legjobban, hogy a tolvajok elvitték a több mint 11 millió forintot érő karóráját is.

Az üzletembert a napokban újra megtámadták, ezúttal Berlinben - írja a Blikk.

"Lehet, azért, mert idősebb vagyok és egyedül sétáltam megint, célponttá váltam. Az történt ugyanis, hogy megint megtámadtak, ezúttal ketten. Amikor a német fővárosban járok, mindig a Brandenburgi kapu közelében lévő Adlon Hotelben szállok meg, és szeretek a környéken sétálni. Egészen Charlottenburg városrészig szoktam elmenni a Tiergarten nevű parkon keresztül. Most is ez történt, amikor ketten megpróbálták elvenni az értékeimet, bár nem jártak sikerrel, mert nem volt nálam semmi. Ám az egyik bordám eltört a támadásban, így kórházba vittek, ahol egyébként megtettem a feljelentést is" - magyarázta Anhalt herceg, aki a történtek ellenére a jövőjét továbbra is Európában, azon belül is Budapesten képzeli el.