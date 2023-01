Dér Heni a második gyermekével várandós, erről a karácsonyi időszakban tájékoztatta a követőit. Az énekesnő egy családi fotót mutatott akkor, amin már jól láthatóan gömbölyödött a pocakja. "Ki mit kapott karácsonykor? A mi Jézuskánk úgy megáldott minket, hogy az ajándéka be sem fért a fa alá, egyenesen a szívünkbe (alá) költözött..." - írta akkor a képhez Heni, aki most videón mutatta meg a pillanatot, amikor kiderült, milyen nemű lesz a kisbabájuk. "Teljesen mindegy milyen nemű a babánk, csak egészség legyen!!! Azért nem tagadom, az elsőnél titkon fiúban reménykedtem, most pedig kislányban.." - írta az énekesnő a felvételhez, amiből kiderült, hogy az ő sejtése igazolódott be, vagyis kislányt várnak.