Tokajhoz nemcsak Tokaj városa tartozik, hanem a Szerencstől Sátoraljaújhelyig terjedő vidék is. Évszázadok óta termelnek ott szőlőt, készítenek bort, ennek köszönhetően külföldi és hazai turisták tömege látogat el oda. Tokaj azonban megannyi látnivalóval kecsegtet számunkra a borral kapcsolatos lehetőségeken túl is, ezért most összegyűjtöttünk néhányat ezek közül.

1. Kisboldogasszony templom Tolcsván

Ez a templom elképesztő dolgokat láthatott már fennállása óta, ugyanis a létezéséről 1332-37 között már készült írásos "bizonyíték". A gótikus stílusú plébánia elképesztően szép, így, aki Tokajban jár, mindenképp látogassa meg. Az épület nemcsak az "emlékeiben" őrzi a történelmet, hanem a berendezéseiben is - ezek ugyanis a barokk korból maradtak fenn: 2 barokk mellékoltár, copf stílusú főoltár és szószék, a főoltárkép 1836-ból, amely Karl Wald műve, és Szűz Mária születését ábrázolja. A szenteket ábrázoló színes ablaküvegek az adakozó nemesi családok nevét is őrzik 1936-38-ból.

A templom körül található néhány sírhely és sírkő megmutatja, hogy az épület körül régen egy temető helyezkedett el. A fennmaradt sírok közül az egyik legkülönlegesebb Gondrecourt Ádám címeres sírköve, amelyet beépítettek a templom falának belső oldalába. A templom nagyharangjáról pedig azt tudjuk, hogy Eperjesen készült, Wierd György műhelyében.

2. Sárospataki vár

A sárospataki vár, vagy más néven Rákóczi-vár a magyar nemzeti örökség része, de ha jobban körbenézünk, nem is kell elutazni Sárospatakig, hogy találkozzunk vele, ugyanis az 500 forintos papírpénz hátulján is visszaköszön. A középkori, barokk stílusú vár a Rákócziak egyik fő központja volt, ám a mai formája egyáltalán nem hasonlít a XVIII. századi változatához, hiába esett át számos helyreállításon. Többek között átalakították a Lorántffy-szárnyat, a Perényi-szárnyat és a vár jellegzetes Vörös-tornyát is, az utóbbi ugyanis a XVII. század végéig jóval alacsonyabb volt. Ám a változtatások ellenére kijelenthető, hogy a sárospataki vár a a hazai reneszánsz egyik különleges ékköve, ezért mindenképpen érdemes közelebbről is megnézni.

3. Mádi Zsinagóga

Ez a szintén barokk stílusú, lenyűgözően szép zsinagóga 1975-ben épült, és több mint 150 éven át szolgálta a mádi zsidókat. Valóban szemet gyönyörködtető látvány, köszönhetően óriási tartóoszlopainak, a középen található kupolának és a rengeteg, aprólékosan kidolgozott belső díszítésnek.

4. Tokaj városa

A város is tele van történelmi emlékeket őrző épületekkel, így akit vonzanak a kulturális programok, mindenképpen menjenek be Tokaj városába. Rögtön a főtéren láthatunk is egy római katolikus templomot, amelynek lépcsőjét, homlokzatát sok turista azonosítja a borvidék névadó településével. Az épületet 1913-ban építették neoromán stílusban.

- A főtérről elindulva, a Dózsa György utcában haladva beleütközünk a Tokaj-Hegyaljai Borok Házába, ahol egy interaktív borászati kiállításon vehetünk részt, melynek célja, hogy a látogatók megismerkedjenek Tokaj-Hegyalja szőlő- és borkultúrájával.

- A tokaji Tisza-hídon áthaladva egy kicsit az irodalom szerelmesei is megpihenhetnek, ugyanis a híd másik oldalán található az Irodalmi Emlékpark a Tokaji Ferenc Gimnázium udvarán. Tokajon különös figyelmet fordítanak az irodalmi értékek, emlékek megőrzésére, ami nem meglepő, főleg, ha belegondolunk, hogy hány hazai író, költő szőtte bele a műveibe Tokajt és a borait.

- Ha nem is pontosan a városban, de közelében helyezkedik el a Tokaj-Bodrogzugi Tájvédelmi Körzet, amelyet 1986-ban 5291 hektárnyi területen nyilvánítottak hivatalosan is védetté. A körzet két részből tevődik össze: a Nagy-Kopasz-hegyből (Tokaji-hegyből) és a Bodrog-Tisza ártérből.

5. Gondoskodj a megfelelő szállásról

Sokat számít egy utazásnál, hogy milyen szálláson hajtjuk álomra a fejünket. Főleg akkor, ha az őszi-téli időszakban utazunk, hiszen ilyenkor nemcsak aludni járunk haza a választott szállásra, mint nyáron, amikor napnyugtáig lehet bóklászni a természetben.

A mostani utazásom során én a Minaro Hotel Tokaj - Mgallery-ben szálltam meg, és be kell valljam, olyan érzésem volt, mintha egy egészen más világba csöppentem volna. Az ötcsillagos szálloda minden szegletét gondos tervezéssel alakították ki; a berendezés, a színek és az illatok egyvelege könnyen magával repíti az embert, és a lehetőségek végtelen tárházának köszönhetően tökéletesen el lehet tölteni az időt az épület falain belül is.

A wellness részleg kiterjedt gyógyfürdői között fűtött, fedett élménymedence található, de számomra a szabadtéri élménymedence volt a non plus ultra. A forró vízben csücsülve, egy pohár proseccóval a kezemben az élet császárának éreztem magam, főleg, hogy akkor éppen friss hó is esett, így a környezet is magával ragadó volt. Emellett a wellness részleget jacuzzival és relaxációs részleggel is felszerelték. A sókamrák, szaunák, a kezelőszobák és a L´Occitane kezelések megkönnyítik a nyugalom megtalálását.