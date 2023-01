„Folyamatosan utazom és forgatok, jelenleg is egy hetet Indiában töltök, ugyanis egy bollywoodi filmben kaptam szerepet, ahol egy francia férfit alakítok. Amikor nem dolgozom, és hétvége van, akkor a lányommal töltöm a szabadidőmet, ezen felül van egy idős anyukám, akivel szintén foglalkozni kell, mert tavaly sztrókja volt, és idén sincs a topon egészségügyileg, úgyhogy nem ez a legmegfelelőbb időszak, hogy ismerkedjek, mivel a prioritásaimnak csak a végére tudna kerülni a kisasszony" - mesélte a HOT! magazinnak Árpa Attila, aki ennek ellenére vágyik a szerelemre.

Attila számára nagyon fontos, hogy választottja legyen tisztában azzal, ki is ő valójában. Amit a képernyőn láthattak a nézők, nem teljesen tükrözi a valóságot:

"A Nagy Ő-ben mindig nyugodtnak és megfontoltnak tűntem, de valójában ennél jóval impulzívabb a természetem, rengeteg spontán ötletem van, gyakran élek át érzelmi magaslatokat és hullámvölgyeket is. Azt gondolom, leginkább a hétköznapi életem ritmusa tükrözi azt, milyen vagyok valójában, és ebben nem könnyű egy másik embernek részt vennie. Eddigi életem folyamán négyszer voltam szerelmes, és továbbra is hiszek benne, hogy egyszer eljön számomra a nagy Ő. Persze, most inkább abban reménykedem, hogy ez a hölgy még várat magára, mert akibe azonnal és őrülten beleszeretek, az teljesen elveszi az eszemet, és arra most épp nagy szükségem van."