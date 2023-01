A hírességek kapcsolatai mind a nyilvánosság előtt zajlanak, szívügyeiket akkor sem tudják elrejteni a kíváncsi szemek elől, ha szeretnék. A nagy sztárok közül többen is túl vannak már jó pár szerelmi viszonyon, és bőven akadtak ezek között olyan kapcsolatok, amikről habár akkor tudott a nagyérdemű, mára már a feledés homályába vesztek. Nemcsak annak a ténye, hogy egykor egy párt alkottak, de az is, mennyire volt komoly a viszony. Az alábbi sztárpárokról például kevesen tudják, hogy nemcsak futó kalandot jelentettek egymás számára, de össze is házasodtak. Ezek a viszonyok azonban nem állták ki az idő próbáját.

Uma Thurman és Gary Oldman

Az Oscar- és Golden Globe-díjas angol színész, valamint a Golden Globe-díjas amerikai színésznő kapcsolata körül sok a rejtély, kezdve a megismerkedésükkel. Az egyik pletyka szerint Sean Penn mutatta be őket egymásnak, a másik pedig arról szól, hogy Uma Thurman éppen A pokol konyhája című film rendezőjével járt, amikor a dráma forgatásán megismerkedett a színésszel. Annyi biztos, hogy 1991-ben házasodtak össze, és két évvel később már el is váltak. "18 éves koromban találkoztunk" - mondta Uma Thurman. "12 évvel volt idősebb nálam. Ez egy őrült szerelem volt, ami úgy ért véget, ahogy véget kellett érnie. Ő volt az első szerelmem. Nem volt korábbi tapasztalatom" - tette hozzá a színésznő, és nagyjából ez minden, amit a kapcsolatukról tudunk.

Richard Gere és Cindy Crawford

A két sztár 1988-ban találkozott egymással egy kerti sütögetésen, és nagyon gyorsan egymásba habarodtak. Akkoriban Cindy Crawford ünnepelt modell volt, akiért az egész világ rajongott, de Richard Gere sem panaszkodhatott, hiszen ő volt Hollywood ügyeletes szívtiprója. 1991. december 12-én házasodtak össze abban a Las Vegas-i kápolnában, ahol Angelina Jolie és Billy Bob Thornton is kimondta a boldogító igent. Az esküvő nagyon gyors és praktikus volt. "Nem olyan volt az esküvő, amilyenről álmodtam. Annyira az utolsó pillanatban történt" - nyilatkozta később Cindy Crawford, aki még csak nem is fehér ruhában vonult az oltár elé. Sajnos, boldog kapcsolatuk csak négy évig tartott, Gere és Crawford ugyanis 1995-ben bejelentették válásukat. Szakításukkal kapcsolatban sok pletyka terjedt, de valószínűleg a korkülönbség volt az, amit nem sikerült áthidalniuk. 17 év van köztük.

George Clooney és Talia Balsam

George Clooney megrögzött agglegény hírében állt: az egész világ azt figyelte, ki lesz az a nő, akinek hatására beadja a derekát és megházasodik. Ez a nő Amal Clooney lett, aki a nemzetközi jogra és az emberi jogokra szakosodott jogász, két gyerekük is született. Arról viszont idő közben valahogy elfelejtkezett a nyilvánosság, hogy ez bizony nem az első házassága a sármos színésznek, ugyanis 1989-ben Clooney elvette Talia Balsam színésznőt, akivel annak idején egy színházi darab próbáján találkoztak. Las Vegasban házasodtak össze, de a viszony nem volt hosszú életű: Clooney állítólag 1992 végén beadta a válókeresetet. "Én voltam a felelős a házasság kudarcáért" - vallotta be Clooney, aki azt is kijelentette, hogy nem házasodik meg többet. Nos, azt már tudjuk, hogy ezt az ígéretét nem tartotta be, de az újabb esküvőt egy körülbelül 20 évnyi agglegénység előzte meg.

Jeff Goldblum és Geena Davis

A Thelma és Louise színésznője, valamint a Jurassic Park sztárja az 1985-ös Transylvania 6-5000 forgatásán találkoztak. Mindkettejüket szívfájdalom gyötörte: Davis egy évvel korábban véglegesítette a válását első férjétől, Goldblum pedig akkoriban szakított feleségével, Patricia Gaul színésznővel. Jól megértették tehát egymást, gyorsan romantikus kapcsolat alakult ki köztük. Ezután A légy című horrorban játszottak együtt, a film sikerével együtt párként is népszerűek lettek. 1997-ben mondták ki a boldogító igent, Geena Davis pedig válásuk ellenére is örömmel emlékszik vissza a házasságban töltött négy évükre. "A kapcsolatunk örömteli volt. Tényleg. Ez egy varázslatos fejezet volt az életemben" - árulta el a színésznő.