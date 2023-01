Az Érd FM Majdnem Szombat című műsorának vendége volt Navarrai Mészáros Márton újságíró-riporter, akit hazánkban a brit királyi család szakértőjének tartanak számon. A műsor múlt pénteki, január 13-i adásnak témája Harry herceg Tartalék című könyve volt, és természetesen szó esett Harry és Meghan doku-sorozatáról is.

Navarrai Mészáros Mártonnak a Harry és Meghan című sorozat ajánlóját látva eszébe jutottak Martyn Rady angol történész szavai. A professzor, aki nincs túl jó véleménnyel Harry hercegről, azt mondta korábban, hogy ha nem jön össze Diana a másodszülött fiának az a bizonyos hollywoodi áttörés, akkor Meghan biztosan elválik tőle. A királyi család magyar szakértője is úgy gondolja, a hercegi pár egy nagyon jól jövedelmező hollywoodi jelenlétben bízik. Az eddigi szerződéseikkel is rengeteg pénzt kerestek. Emellett persze Harryben egyfajta sértettség is lehet.

"Végignézve a Netflix dokumentumszériájukat az volt a benyomásom, hogy Harry a saját történetében is egyfajta mellékszereplő. Mégiscsak fontos szempont, hogy mennyire lehetnek ezek a saját gondolatai, és mennyire lehet egy kommunikációs csapat munkája, illetve a bukott, vagy soha ki nem teljesedett sorozatsztár feleségének a vágyai. Nem tudom, nagy titoknak számít-e, de elárulhatom: az európai királyi családokban sokan nincsenek jó véleménnyel kettejükről, de még a néhai Diana walesi hercegnéről sem. Nem pozitívak a vélemények, és ez személyes tapasztalatokon alapszik. Nyilván az más kérdés, hogy mi a helyzet a fiatalabb generációval, de azok a királyi családtagok, akiket én ismerek, vagy akikkel interjút készíthettem, ezen a véleményen vannak" - mondta az újságíró.



