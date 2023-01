Különleges évfordulót ünnepel Mészáros Norina. A gyönyörű édesanya egy évvel ezelőtt szabadult meg a méhnyakráktól: 2022. január 18-án, esküvőjük után életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani. Az operáció során eltávolították a méhét, így sajnálatos módon nem lehet több kisbabája.

Béci mindenben támogatta párját, és stabil bástyaként állt mellette a legnehezebb időszakban is. Norina most, egy év távlatából hosszú posztot tett közzé Instagram-oldalán, amelyben megmutatta műtéti hegeit is.

Eljutottam egy pár hónapja már arra a szintre,hogy nem szégyellem a vágásaimat,hisz nekik köszönhetem az életem és a mindenem

-áll a posztban, amelyben Norina amellett, hogy köszönetet mond szeretteinek, igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy félévente mindenki menjen el szűrésre.

