Mielőtt bemutatnánk a legjobb ápolószereket - amelyek semmi perc alatt ismét életet lehelnek a hidegtől meggyötört ajkainkba -, ejtsünk néhány szót arról, hogy a külső tényezők mellett mi vezethet még a száj kicserepesedéséhez.

Az első és legfontosabb a nem megfelelő mennyiségű vízfogyasztás, ez ugyanis test általános dehidratációjához és az ajkak kiszáradásához vezethet.

Ugyanakkor bizonyos hiánybetegségek is okozhatják a tüneteket, például vas- vagy B2-vitamin-hiány.

A túl sok A-vitamin pedig kirepedezett szájzugot eredményezhet.

Különféle betegségek is felelősek lehetnek az ajkak rossz állapotáért.

Gyógyszermellékhatásként is jelentkezhet a kicserepesedés.

Egy nem megfelelő kozmetikum (rúzs) is száríthatja az ajkakat.

3+1 remek ajakápoló

Carmex ajakápolók

A Carmex ajakápolói igazi nagyágyúk, ha kicserepesednek az ajkaink. Az ikonikus sárga kis tubusok az 1930-as évektől kaphatóak (persze nem itthon), amelyek mára egy egész termékcsaláddá nőtték ki magukat. Akad köztük tégelyes, stiftes és balzsamos, íz tekintetében pedig a klasszikus mentol mellett vásárolhatunk vaníliás, cseresznyés, epres, citromos, ananászos, gránátalmás változatot, de létezik belőle színezett verzió is.

Revolution ajakápoló szérum

A Revolution Rehab Plump Me Up Lip Serum ajakápoló szérum egy igazán innovatív és érdekes termék, amely amellett, hogy megakadályozza az ajkak kiszáradását és gondoskodik az intenzív ápolásról, még ajakdúsítóként is működik. A kinézete ráadásul olyan, mintha egy mini szájfény lenne, szóval egy apró női táskában is jól mutat.

Organique Basic Care ajakvaj

Ez a tápláló formulájú ajakvaj tele van olyan hatóanyagokkal, amelyek ismét puhává varázsolják a kiszáradt szánkat, ráadásul megvédik a külső környezeti hatásoktól is. Krémes, lágy textúrája többek között sheavajat, édesmandula olajat és kakaóvajat rejt, amelyek puhává és rugalmassá varázsolják az ajkakat, édes aromája pedig az érzékeinket varázsolja el.

PUPA Jelly Glow Lip Balm (SPF 10)

A PUPA színezett hidratáló ajakbalzsama, mondhatjuk: 3 in 1. Egyrészt remekül hidratálja és védi az ajkakat a hűvös időben. Másrészt egy olyan ajakbalzsam, amely lágy, ugyanakkor több rétegben is felvihető, így téve még ragyogóbbá a hatását. Harmadrészt pedig még – igaz, csak minimális mértékben – fényvédőt is tartalmaz, szóval nyáron is jó barátunk lehet. A kellemes gyümölcsillat és a választható árnyalat pedig már csak hab a tortán.