Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A horoszkóp szerint szerdán hatalmas sikert arathatsz, ha nem vonulsz a háttérbe szerénykedve. A szerelemben csak akkor lehetsz boldog, ha nem megadod magad az eseményeknek, hanem kiharcolod mindazt, amire vágysz.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Szerdán érdemes odatenni magad, bármilyen ügyért is küzdesz, dolgozol, mert most váratlan áttörést érhetsz el az elakadt dolgaidban is. Végre előre haladnak a bolygók, és elgördítik az akadályokat az utadból.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Jó, ha belevágsz a dolgok közepébe, ez a lendület most sok nehézségen átsegít. Egy közeli munkatársadnak szüksége van rád, de lehet, hogy most nem tudsz neki segíteni, hiába minden jó szándék.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Az anyagi kérdések végre a háttérbe szorulnak szerdán, és megtalálhatod a békét, a megnyugvást a családi életben, kötelékeidben. Nagyszerűen rá tudsz hangolódni mások igényeire, és ezzel boldogságot hozol az életükbe!

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

A munka frontján le kell zárnod egy ügyet, egy váratlan fordulat ugyanis mostanság mindent a feje tetejére állíthat. Talán új pozícióba kerülsz, talán a régi helyeden cserélődnek ki a kollégák, vagy a főnök.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Úgy érzed, mindent megtettél valamely ügy érdekében, nem rajtad múlott a kudarc. Mégis lelkifurdalás kerít a hatalmába, újra és újra végiggondolod, hol hibáztál. Kár ezen rágódnod, inkább a megoldáson kellene fáradoznod. Meg is fogod találni, még ma - írja az Astronet.

Az összes jegy napi horoszkópjáért kattints ide.