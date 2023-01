Mire jók a szokások?

A szokás automatikus gondolatok és cselekvések sorozata, ahogyan egy adott helyzetre általában reagálunk. Ezeket a viselkedési mintákat az agyunk formálja annak érdekében, hogy energiát takarítson meg, és ne kelljen az ismétlődő szituációkat újra és újra kitalálnunk. A gondolkodás ugyanis rendkívül sok energiát emészt fel. Agyunk testtömegünk mindössze 2%-a, de körülbelül a napi kalóriabevitelünk 20%-át használja el. Ez felnőtt nők esetében átlagosan 350-400, a férfiaknál 400-500 kalória.

A szokások végrehajtásához nem szükséges figyelem, gyakran anélkül tesszük ezeket a tevékenységeket, hogy azok tudatosulnának. Például, ahogyan reggel munkába indulunk, ahogy ebéd után megisszuk a kávénkat, de az is ide tartozik, ahogyan reagálunk egy kollégánk viselkedésére. Egy új szokás sikeres kialakításához új cselekvéssorozatok bevezetésére van szükség, amelyet tudatosan addig ismételünk, amíg azok automatikussá válnak.

Amilyen egyszerűen hangzik ez a recept, annál nagyobb elköteleződést igényel. Agyunk ugyanis ellenünk dolgozik, és az új szokást kivételnek tekinti, ezért újra és újra vissza akar térni az automatikus bevált viselkedéshez. Ezért találunk könnyen kifogásokat arra, hogy miért ne tartsuk magunkat az elhatározásunkhoz. Hogyan lehetünk hát sikeresek és építhetünk olyan szokásokat, amelyek valóban beépülnek a mindennapjaink automatizmusaiba?

Legyél konkrét

A "szeretnék egészségesebben élni, többet mozogni " és egyéb általános elhatározások jó kiindulási alapok, de ahhoz, hogy sikereket érj el, vizsgáld meg, hogy az általánosságban megfogalmazott szándékokat milyen tényleges cselekvésekkel érheted el. Például, ha szeretnél formába kerülni, akkor határozz meg egy pontos, reális, mérhető célt, legyen az egy áhított ruhaméret, egy végigfutott szigetkör, majd írd le, milyen lépésekkel, új vagy megváltoztatott szokásokkal érheted el. Nem kell mindenhez értened, egyedül csinálnod: ha úgy érzed, kérd szakember segítségét, a felelősség és a munka nagy része úgyis rád marad.

Légy őszinte magadhoz

Vannak könnyebben és nehezebben megváltoztatható szokások. Nem érdemes kínoznunk magunkat drasztikus változtatásokkal, inkább azon érdemes elgondolkodni, miért ragaszkodunk egy nem kívánatos magatartáshoz, mi akadályoz meg bennünket egy előnyösnek tartott cselekvési minta betartásában, és miért fontos nekünk annak a szokásnak a megváltoztatása. Ezek után lehet eldönteni, hogy egy jó szokást felváltunk egy elhagyandónak ítélt szokással, vagy fokozatosan beépítjük mellé. Ha például több zöldséget szeretnénk enni, akkor kísérletezhetünk teljesen új fogásokkal vagy étrenddel, de hosszú távon sikeresebb lehet, ha az eddigi ételek mellé teszünk állandó jelleggel olyan zöldségekből, amelyeket valóban szeretünk, és azokat az elsők között fogyasszuk el a tányérról.

Légy türelmes magadhoz

A változtatás nagy figyelmet követel az agyunktól, ezért nem meglepő, ha a kezdeti lelkesedést követően az új mintákat egy idő után túlságosan megterhelőnek érezzük. Kutatások alapján egy új szokás automatikussá válása személytől és szokástól függően 21-től akár 360 napig is eltarthat. Készüljünk a legrosszabb forgatókönyvre, és kezeljük természetesnek a lelkesedés hanyatlását. Nem az a baj, ha megingunk, hanem ha feladjuk. Kövessük nyomon teljesítményünket, használjunk naptárat vagy edzésnaplót. Apró döntéseink következményei is összeadódnak, így hosszú távon szinte észrevétlenül változunk az általunk kívánatos vagy éppen elkerülni szándékozott irányba.

Vizualizálj

Ahhoz, hogy egy új szokást sikeresen beágyazz az életedbe, pontosan meg kell határoznod, mikor és hol fog helyet kapni a mindennapjaidban, milyen cselekvéssorozat kihagyhatatlan elemévé válik. Ha a célod az, hogy több folyadékot fogyassz, pontosan tervezd be a napi rutinodba, hogy a nap folyamán pontosan mikor, mit és miből fogsz az eddigieken felül inni. Például este készíts ki a fogkeféd mellé egy teli pohár vizet, és reggel fogmosás után azonnal idd meg az egészet, majd töltsd tele az esti fogmosás utáni iváshoz. Szerezz be a számodra ideális kulacsot, amellyel szívesen mutatkozol, és amelyből kényelmesen tudsz egyszerre nagyobb mennyiségű folyadékot fogyasztani. Ha nem szereted a vizet, dobd fel természetes ízekkel, alacsony kalóriatartalmú ízesítőkkel, mint például a Waterdrop Microdrinkek. Indíthatsz minden étkezést és kávézást egy pohár vízzel is.

Ne gondolkodj, cselekedj - „A tett halála az okoskodás" (Madách Imre)

Ügyeljünk, nehogy a tervezgetés, a „majd ha..." kezdetű gondolatok, az időhiány és egyéb kifogások megakadályozzanak az indulásban. Kezdd el ma egy cselekvéssel, ami közelebb visz a célodhoz. Ha pedig elkezdesz egy új szokást beépíteni, adj magadnak pár napot, hogy ellenőrizd, a terved beilleszthető-e a mindennapokba, és ha 8 nap után megerőltetőnek érzed, vizsgáld meg, mit kell rajta változtatnod, hogy kényelmesen tudd tartani, és próbáld újra 8 napig.

Ügyelj az egészségedre

Egy szokás vagy életmódbeli változtatás nemcsak az agyadnak, hanem a tested egészének is megerőltető lehet. Ha drasztikus változtatásokra készülsz, érdemes biztonságosan elkezdeni, ezért, mielőtt nekilátunk, legalább egy vérkép birtokában mindenképpen keressük fel a megfelelő szakembert.

Sportoláskor, intenzív izzadást előidéző aktivitásnál szervezetünk nemcsak vizet, hanem ásványi sókat (elektrolitokat), nyomelemeket is veszít, amelyek hatással vannak az idegek és izmok működésére. A palackozott sportitalok alternatívája a waterdrop® Microlyte italkockacsalád, amelyek gondoskodnak a sportolás közbeni és utáni minőségi folyadékpótlásról; 5-féle elektrolitot, kalciumot, káliumot, magnéziumot, kloridot és nátriumot tartalmaznak, és emellett 9-féle értékes vitaminnal és cinkkel is támogatják a szervezetet.

Az édes sárgadinnye, az aromás áfonya és a frissítő grépfrút változatokban elérhető Waterdrop kockák nem tartalmaznak koffeint, mesterséges tartósítószert, és hozzáadott cukor nélkül készülnek, így cukorbetegek is fogyaszthatják őket. Alacsony kalória- és szénhidráttartalmuk miatt a legtöbb diétába és a legkisebb táskába is beilleszthetők. Fogyasztásuk rendkívül egyszerű, ízléstől függően 4-600 ml vízhez adva pár perc oldódási idő után élvezhető a sportital.