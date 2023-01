Az ehhez hasonló útmenti házak amolyan benzinkútszerű ellátóhelyek voltak az Egyesült Államokban és Kanadában, melyeket az utazók fogadására építettek, hogy ételt, italt, üzemanyagot és szállást biztosítsanak nekik.

Az 1900-as években a hosszú utakat megtévő postakocsisok pihenőhelyként is szolgáltak, ahol a lovakat és a kocsisokat is elszállásokták éjszakára. A kanadai Új-Skóciába található épület beceneve a helyiek szerint Devils Roadhouse, mely 1912-ben épült, és sok éven át fogadóként működött, ám amellett, hogy élelmet és ágyakat biztosított, a helyi temetkezési iroda ravatalozójaként is szolgált, valamint egy szülőszoba is megtallható volt benne, ha valakit ott érne a szülés.

A helyiek azt pletykálják, hogy két ember halt meg ugyanabban a fürdőszobában, mindketten szívrohamot kaptak. Évekkel később eladták egy családnak, majd a legidősebb fiúra szállt, aki családi házzá változtatta, és boldogan élt benne a feleségével. Miután a felesége egy ritka típusú rákbetegségben szenvedett, és emiatt lelőtte magát, a férfi visszahúzódóvá vált, elszigetelte magát egy lakókocsiban a kertben. A házat bérbe adta, és nem volt hajlandó többé belépni a feleségével közös otthonába. Nem sokkal később a férfi öngyilkos lett a lakókocsijában.

A beköltözött család csak hat hónapig maradt, pletykák szerint szellemek és paranormális tevékenységek üldözték el őket. A ház jelenlegi tulajdonosa nem lakik a kissé mr lepusztult épületben, de sötétedés után a házba már nem mer belépni, a bent zajló paranormális tevékenység miatt. Számos paranormális tevékenységekkel foglalkozó nyomozó járt a házban, és mindannyian állítják, hogy szellemekre jelenlétére utaló bizonyítékaik vannak, beleértve azok sziluettjeit, a mozgó tárgyakat és furcsa zajokat. Egy gyerek kézlenyomatait is megtalálták, kb. hat láb magasan a fal mellett, ami tovább fokozta a borzalmakat.