Megyeri Csillát egy félresikerült mondata kapcsán ismerte meg az ország, ami az akkor még műsorvezetőként dolgozó celeb tévés karrierjének végét jelentette. Azóta is láthatjuk őt a televízióban, de most már "csak" meghívott szereplőként, ami olykor egész jó bevételt hoz számára, de nem ez biztosítja a megélhetését.

Párjával, Zsolttal saját kertes házra gyűjtenek, s bár külön kasszán vannak, ez közös céljuk. Bár ijesztőnek találják, hogy az eredetileg kinézett házaik ára mostanra duplájára emelkedett, ne esnek kétségbe.

„Nincs okunk panaszra, kényelmes életünk van, mégsem haladunk előre. Pedig több tervünkről, álmunkról is lemondtunk, például az esküvő sem téma most. A házprojekt prioritást élvez. De nem dőlünk a kardunkba, hogy még nem jött össze, csak nehéz türelmesnek maradni. Nem tehetünk mást, mint hogy gyűjtögetünk tovább, együtt és külön is. Ugyanis nem vagyunk egy kasszán. Mindkettőnknek megvan a saját bankszámlája, viszont a házra a pénzt elkülönítjük" - mondta el Csilla a Story Magazinnak, és azt is elárulta, hogy ékszereket tervez, melyeket egy ötvös ismerőse készít el, ő pedig a saját webshopjában árulja azokat. Emellett ruhákat hoz be külföldről, melyeket szintén a webshopban értékesít.

Párja, Molnár Zsolt sem csupán jól menő szállítmányozási cégére támaszkodik, újabban ceremóniamesterséget tanul, három esküvőn már volt is gyakorolni, és úgy tűnt, igen nagy népszerűségnek örvend.