A modell tavaly szeptemberben adta be a válókeresetet, miután kiderült, gyermeke apja hűtlen volt hozzá. Azóta több emberrel is hírbe hozták, most pedig Eric André színész, humorisával fotózták le a Kajmán-szigeteken. A képeken látszik, ahogy a páros beszélget, koktélozik és csókolózik.

A fotósok a hónap elején már egy korábbi, New York-i randijukon is megörökítették őket együtt. A fotókat a Page Six oldalán lehet megtekinteni.