Elmondták, mivel mindketten állományban vannak a TV2-nél, ami azt jelenti, hogy akkor is kapnak fix havi fizetést, ha éppen nem láthatók a képernyőn.

„Ez stabilitást ad az életünkben, megtisztelő, érezzük, hogy fontosak vagyunk, van egy ilyen része is. Viszont ez azt is jelenti, hogy bármikor rendelkezésre kell állnunk, bármikor megyünk és csináljuk a dolgunkat. Egyébként szerintem sokkal többet is dolgozunk így" - idézi Ördög Nórát a Blikk, Tilla pedig hozzátette, büszke arra, hogy már 21 éve, az első Big Brother óta állományban van.