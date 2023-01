A siker azonban nem jött könnyen, első önálló munkájával súlyos milliókat bukott. Ezután új céget alapított az egyik barátjával, ami már nyereséges volt. Ezután azonban egy rossz döntés miatt vagyona jelentős részét elveszítette.

"Nem tagadom, ez nem jött be. Határidős ügyletekbe kezdtem és napi 24 órát ültem a monitort bámulva. Nem ment egyébként rosszul, mert öt ügyletből négy bejött. Igaz, az ötödikkel elúszott a pénz, amit addig kerestem. Egy év után ezt is feladtam...Szerencsére meg tudtam állni a lejtőn, amiben akkori apósom is aktív szerepet játszott. Jóindulatúan figyelmeztetett a veszélyre és ismét a saját cég felé terelt"

- emlékezett vissza Jákob Zoltán, aki azóta is a szépségiparban tevékenykedik milliárdos cégével, a Crystal Nails-szel.