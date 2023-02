A nemzetközi piacra kerülő Heartbreak különlegessége, hogy magyar népzenei motívumra, a moldvai-csángó hagyományokból eredő Tavaszi szél dallamára épül - közölte a Warner Music Group szerdán az MTI-vel.

A dal zenéjét Lotfi Begi és Nagy Dávid, a szöveget Mikaela Mohlin szerezte.

A közlemény kiemeli: számos hazai és külföldi pop-rock alkotót ihlettek már meg magyar népdalok. A Tavaszi szélből énekelt részletet 1986-os népstadionbeli koncertjén a Queen frontembere, Freddie Mercury, de a Guns n' Roses-ből Axl Rose is előadta már a dalt, akárcsak a Cribs énekese, Gary Jarman a Sziget fesztiválon 2013-ban.

"Mindig fontos kérdés, miként lehet Magyarországról nemzetközi színtérre kerülni. Úgy gondolom, kizárólag az a zene érvényesülhet, ami ránk, magyarokra leginkább jellemző, mi pedig szeretjük a melankolikusabb hangzást. A Heartbreak szerzésekor egy kifejezetten a magyar zenére jellemző, egyetemes motívumot kerestem, gyönyörű népdalunkra, a Tavaszi szélre pedig tökéletesen illik ez a leírás" - idézte Lotfi Begit a közlemény.

A zenész korábban Oláh Gergővel, Tóth Gabival, Zsayával (Holdviola) és a Margaret Islanddel is készített népdalátdolgozást.

"A Heartbreak énekdallamának írása során olyan topszerzővel volt lehetőségem együttműködni, aki az európai zeneipar egyik bölcsőjéből, Svédországból származik, és dolgozott már együtt Martin Garrix-szel és Ferry Corstennel. Az énekesnő, Cecilia Gault többmilliós streaminget elért dalaival hatalmas népszerűségre tett szert, ráadásul ír és japán felmenőkkel rendelkezik, ez a multikulturalizmus megmutatkozik a zeneiségében is, így valóban globálisnak mondható ez a kollaboráció" - fejtette ki Lotfi Begi.

A dj készített már remixet George Ezrának és Rebeka Fergusonnak is, ám ez az első saját, nemzetközi terjesztésű kiadványa.

A Heartbreakhez egy moziszerű videóklip készült LeHo Legacy rendezésében. A kisfilm párhuzamosan forgott New York és Budapest helyszínein.

A 23 éves Cecilia Goult New Yorkban nőtt fel. Hangját és dalszerzői képességeit számos sikeres progresszív house dalhoz kölcsönözte. Társszerző és közös előadó volt Audien Higher című dalának, a Love Me Like You Used To című slágert 2019-ben Kaskade-del adta elő.

A Heartbreak péntektől valamennyi digitális platformon elérhető lesz.