Az érzelmi elhanyagolás voltaképpen a bántalmazás egyik formája, igaz sokkal kevésbé szembetűnő, mint a fizikai vagy a verbális agresszió, hiszen itt nincsenek pofonok, lila foltok vagy beszólogatás – legfeljebb néma csend és magány. Ám ez utóbbi sem sokkal jobb, mint az előző kettő és éppen úgy lehet tőle szenvedni, mintha valaki megütne vagy szavakkal a sárba tiporna.

Az érzelmi elhanyagolás „öröklődő" probléma

Sok esetben az érzelmi elhanyagolást az elhanyagoló fél családi mintaként hozza magával. Ez leginkább akkor fordul elő, ha az érintett gyerekként azt tapasztalja, hogy az érzelmi igényeire és az érzelmi megnyilvánulásaira a szülei nem reagálnak. Gonosz dolognak hangzik, pedig valójában a szülők többsége nincs is tudatában annak, hogy érzelmileg elhanyagolja a gyermekét, hiszen valószínűleg ő is hozza magával a mintát. Nagyon árulkodó, ha valaki azt mondja, hogy az ő családjukban nem divat az érzelmekről beszélni, az érzelmeket kimutatni vagy veszekedni, hisztizni, kiabálni. Ez mind-mind arra utal, hogy náluk az érzelmek tabuként voltak kezelve, az ilyen ember pedig felnőttként maga is nehezen birkózik meg nem csupán a saját, de a párja vagy a gyermekei érzelmeivel is. De hogyan is lehetne másképp, ha egyszer semmilyen példa nincs előtte azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni, ha valaki sír vagy hogyan kell konstruktívan vitatkozni.

Mit érez az, akit érzelmileg elhanyagolnak?

Az, akit érzelmileg elhanyagolnak leginkább végtelen magányt és kétségbeesést érez. Azt látja, hogy ha felüti a fejét egy probléma, akkor azt nincs kivel megosztani, hiszen hiába próbálja megértetni a másik féllel, a szavai süket fülekre találnak. Bármilyen eszközt is vessen be: szép szót, haragos kifakadást, tényszerű érvelést, sírást – semmi nem használ. A másikról lepereg minden és mintha közönyös lenne a problémával kapcsolatban.

Mit érez az, aki érzelmileg elhanyagolja a másikat?

Az, aki érzelmileg elhanyagolja a másikat többnyire frusztrációt érez. Képtelen megérteni, hogy miért kell állandóan egy problémán lovagolni, miért kell újra és újra felhozni azt. Nem érti, hogy mégis mit kellene tennie, hogyan kéne reagálnia, így inkább nem reagál sehogy. Hallgat vagy kivonul az égész szituációból, mert egyszerűen nem tud mit kezdeni a másik felé irányuló érzelmeivel. Hogyan is tudna, hiszen gyerekként valószínűleg senki nem tanította meg rá, sehol nem látta például, hogy aki sír, azt meg kell vigasztalni.

Mit lehet tenni egy érzelmileg elhanyagoló kapcsolattal?

Az érzelmi elhanyagolás problémáját egy párkapcsolatban egyedül egyik fél sem tudja megoldani. A szenvedő fél azért, mert valószínűleg sértett és áldozatnak érzi magát, az elhanyagoló pedig azért, mert nem is érti, mi a másik baja. Ugyanakkor mindenképpen beszélni kell a kialakult patthelyzetről, mert a hallgatás sem magoldás. A legjobb szakember segítségét kérni, aki egyrészről feltárja az elhanyagolt fél sérelmeit, másrészről pedig az elhanyagoló fél passzív viselkedésének mögöttes mozgatórugóit. Nem utolsósorban pedig megmutatja miképp lehet eredményesen kommunikálni a kialakult helyzetről.