Bombaként robbant a hír, hogy válik Tápai Szabina és Kucsera Gábor, pedig a házaspár háza táján jó ideje akadtak problémák. Most, hogy hivatalosan is külön utakon folytatják, egyre több dolog lát napvilágot a házasságukról.

Tápai Szabina és Kucsera Gábor egy éve jelentették be, hogy nem állnak többet a kamera elé házaspárként. Akkor még azt nyilatkozták, hogy vannak problémáik, de keresik a megoldást, ám a jelek szerint nem sikerült megmenteni a házasságukat.

Szabina nem tagadta, hogy megcsalás is volt,és arról is őszintén beszélt, hogy a döntés egy két és fél éves tortúra után született meg.

A Ripost most a hír kapcsán felelevenítette Tápai Szabina és Palik László beszélgetését, a kézilabdázó ugyanis a Palikék Világa by Manna című műsorban nyíltan beszélt arról, hogy a házasságuk óriási hullámvasút.

"Én sokszor túl sok voltam, eleinte én döntöttem, én akartam megmondani, mit csináljunk. Sokszor mondta is a férjem nekem: Te egy faszi vagy! Amíg kézilabdáztam, nem is tudtam nő lenni... Később pedig azt mondta, hogy strapakanca vagyok, mert mindent meg tudok csinálni... A közös szerepléseket is én akartam, én akartam szerepelni, miattam csinálta, pedig ő el lett volna a maga nyugalmában. Utólag visszagondolva, lehet rossz döntés volt!"

- mondta korábban a sztáranyuka.