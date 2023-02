Vannak ételek, amelyekről eleve tudjuk, hogy szagosak leszünk tőlük, ám több van ezekből, mint elsőre gondolnánk, és olyanok is vannak, amikre csak szimplán nem gondolnánk. Most összegyűjtöttünk pár olyan ételt, amelyek kellemetlen szagokat okozhatnak, de azt is elmondjuk, hogyan lehet megszabadulni a nem kívánt illatfelhőktől.

Vörös hús

Még 2006-ban, Csehországban végeztek egy kutatást, amely során izzadságmintákat vettek húsevő és vegetáriánus férfiaktól, majd nőket kértek meg, hogy döntsék el, melyik a legvonzóbb és melyik a legkevésbé vonzó illat számukra. A kutatás eredménye az lett, hogy a vega férfiak illatát sokkal vonzóbbnak találták, mint azokét, akik rendszeresen fogyasztanak vörös húsokat. Tehát a vonzó illat egyik alappillére a kevés vörös hús fogyasztás.

A szag ellen egyedül úgy lehet védekezni, ha korlátozzuk a vörös hús bevitelt, és minél több vegetáriánus vagy vegán ételt fogyasztunk.

Magas rosttartalmú élelmiszerek

Például brokkoli, vesebab, lencse, hasított borsó, csicseriborsó. Ezek az ételek egészségesek és energiát adnak egész napra, ám nem olyan szerencsés túl sokat enni belőlük, mivel szagos verejtékezést és súlyos puffadást okozhatnak.

Szerencsére néhány jó nagy pohár vízzel csökkenteni lehet a kellemetlen hatásokat.

Fokhagyma

Ebben nincs semmi meglepő, mindenki tisztában van azzal, hogy a fokhagymának bizony szaga van, ami még a szúnyogokat (és a vámpírokat) is távol tartja.

Azonban nem kell elkeseredni: mértékkel fogyasztva kordában tartható a szag, emellett fehér,- vagy almaecettel be lehet kenni a kényes helyeket (például hónalj), ezzel csökkenthetjük a szagokat.

Hagyma

Hazánkban szinte minden étel alapja valamilyen hagyma, egyszerűen képtelenek vagyunk betelni vele. Bár a megfelelő hőkezeléssel a szagokat el lehet venni, de nyersen fogyasztva okozhatunk nehéz pillanatokat a körülöttünk lévőknek.

A nyers hagymás lehelet megmentője az, ha elrágcsálunk egy kis friss petrezselymet.

Kávé

A reggeli kávé rengeteg ember számára olyan alapvető fontosságú, ami nélkül egyetlen nap sem indulhat el. Azonban amellett, hogy felébreszt, aktiválja a verejtékmirigyeket is, emellett erősen savas, ami azt jelenti, hogy kiszárítja a szájat, és baktériumok elszaporodását eredményezi, ami rossz leheletet okoz.

Ha a kávét képtelenek vagyunk gyógyteára cserélni, figyeljünk arra, hogy sok vízzel öblítsük le a kávét. Egy kis menta is segíthet.

Keresztesvirágú zöldségek

Például a kelbimbó, karfiol, káposzta, karalábé. Ezek a zöldségek tele vannak kénnel, és bár nagyon egészségesek, mivel segítenek a szervezetnek megszabadulni a méreganyagoktól és a rákkeltő sejtektől, kellemetlen órákat is okozhatnak.

A keresztesvirágú zöldségek okozta súlyos, szagos puffadást nem igazán lehet elkerülni, így az egyetlen megoldás, hogy átgondoljuk, mikor és hol fogyasztjuk ezeket az élelmiszereket.