Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A bolygók üzenete szerint ne haragudj a párodra: most miattad alakul ki a feszült helyzet, neked kell kezdeményezni a békülést is. Képtelen vagy mindenkinek a kedvében járni. Nem is kell, csak arra az egyre koncentrálj, akit szeretsz.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Lehet, hogy az élet kényszeríti rád a változást, de ami ellen most tiltakozol, hamarosan örömet jelent. Bízz a jó fordulatban, mert már hamarosan beköszönt az életedbe, csak még egy kicsit tarts ki, ha nehéz helyzetben érzed magad.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Jól gondold meg, milyen feladatokat, kötelezettségeket vállalsz magadra. A szerencse ugyan tud segíteni, de ha irreális dolgokra vállalkozol, legfeljebb a kudarc mértékét csökkentheted. Legyél mértéktartó!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Nagyon sok fölösleges izgalom vár az egyébként ok nélkül is aggodalmaskodó Rákra. Nagy terveket szövögetsz, komoly energiát fektetsz olyan dolgokba, melyeknek véghezvitelével még várnod kellene. Hallgass a jó szóra!

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

A bolygók jelzése szerint most túl naiv vagy, és olyanok előtt nyílsz meg, akik méltatlanok rá, és talán ki is használnak. Az égiek viszont óvnak téged, és még ma ki is derül számodra, kivel lesz jobb óvatosnak lenni.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Ma olyan helyzetbe hozhatnak, amelyre nem készültél fel. Most kiderülhet, tudsz-e gyorsan reagálni a változó körülményekre. Próbáld meg elővenni az észérveket, vagy meghallgatni családod véleményét - írja az Astronet.

Az összes jegy napi horoszkópjáért kattints ide.