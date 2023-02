Az üzletasszony a Geszti+ vendége volt, ahol elmesélt néhány részletet arról, hogy Árpa macsó stílusa mennyire nehezítette meg az érvényesülést számára az üzleti életben.

"Igen, volt szerencsém olyan emberrel élni, aki ezt a macsó stílust képviselte, de azért a négy fal között nem volt macsó. De persze nagyon sok olyan dolog van, amit végigkövettem, figyeltem: határidők, szerződések, számlázások, működések, munka... Neki is nagyon jó a munkamorálja" – mondta Tomán Szabina, majd arról is beszélt, hogy mi a véleménye arról, hogy sok modell, színésznő, énekesnő hozzámegy egy gazdag férfihoz, családot alapít, és onnantól visszavonultan él.

"Több dolog lehet: lehet, hogy nem kaptam meg azt a hálót az exférjemtől, hogy tényleg elhiggyem, a családért érdemes élni. Ez is lehet. Lehet az is, hogy mindig is a saját lábamon álltam, hiszen én voltam az első modellek egyike, aki külföldön dolgozott" – mondta Szabina.