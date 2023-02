Hannah Spearritt neve sokaknak lehet ismerős, még az 1998-ban alakult S Club 7 popegyüttes tagja volt, továbbá színésznőként is próbálkozott Abby Maitland szerepében a Primeval című brit sci-fi drámában.

Az azóta kétgyermekes édesanya pont karácsony előtt vált hajléktalanná a két- és négyéves gyermekeivel és a párjával, miután a lakásuk tulajdonosa úgy döntött, eladja az ingatlant. A családnak csak pár napja volt kiköltözni, azóta pedig négy otthonban húzták meg magukat átmenetileg, de továbbra sincs saját lakásuk.

"Egy barátunk megengedte, hogy az irodájában maradjunk. Nappalinak használtuk, ott dolgoztunk, a gyerekek pedig ott játszottak. (...) Stresszes volt, ez az időszak, de meg kell birkózni vele, nem? Főleg a gyerekekkel nehéz" - idézi a Daily Mail az egykori énekesnőt.

Az énekesnő arról is beszélt, hogy bár sokan azt hiszik, hogy milliomosok, de ez nem igaz, továbbá korábban olyan betegségben szenvedett, ami miatt ágyhoz volt kötve. Szerelmével épp akkor kezdtek új vállalkozásba, de közben ez is tönkrement. Így sok balszerencsés eset vezetett odáig, hogy most nincs otthonuk.