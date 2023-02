"Fogalmam sincs, hogy ki, vagy mi áll emögött! Benne van a pakliban, hogy ez egy vírus vagy robot. És ha ember is az elkövető, vajon egy magyar rosszakaróm, vagy külföldi személy, akinek a követői adatbázisomra van szüksége?!" - mondta Judy, akinek legutóbb sikerült visszaszereznie a profilját egy barátnője és egy informatikus segítségével, de azóta megint ellopták a fiókját.

"Részben be tudok lépni a Facebook-fiókomba, de semmit sem tudok módosítani, sem megosztani. Látszik, hogy nem törölték teljesen az oldalt, csak korlátozták. Vietnámi IP-címhez kötötték a bejelentkezést, és hozzá egy e-mailcímet, amit sehogyan sem tudok törölni. És hiába próbálok bármit változtatni, vagy bármilyen biztonsági kódot kérni, minden erre a bizonyos e-mailcímre érkezik, így teljesen meg vagyok lőve! Ráadásul valamiféle terrorista tartalmat osztottak meg a nevemben, emiatt letiltotta a rendszer a Facebookhoz csatolt Instagramomat is" - folytatta.

Judynak most anyagi károkkal is számolnia kell, mivel több szerződésének sem tud eleget tenni, hiszen nem tudja időben megosztani a beígért tartalmakat. Emellett hamarosan kezdődik a Sztárban sztár leszek! című műsor, amelyben idén ő is megméretteti magát, és most hátrányban lesz azokhoz képest, akik a közösségi oldalaikon keresztül buzdítják szavazásra a követőiket - írja a Ripost.