Ahogy arról korábban a Life.hu is beszámolt, a Szomorú szamuráj titokzatos kedvese a futás szerelmese. A zenész minden versenyére elkíséri szerelmét, akinek az a célja, hogy teljesítse a 6WMM-et, azaz lefussa a világ 6 legnépszerűbb maratonját. Már csak a Boston maraton van hátra a célig, és ő lesz a 9. magyar, aki lefutotta a Tokió, a London, a Chicago, a Berlin, a New York és a Boston Maraton 42 kilométerét is.

Bár Kozso egyelőre nem mutatja meg új párját, de a TV2-nek elmesélt róla néhány dolgot:

"Minden koncerten ott van mellettem. Mindenre odafigyel, az utolsó betűre, az ékezetre, mindenre, amikor megcsinálom a szöveget vagy éppen segít összepakolni a festményeim cuccait. Egyszerűen nem is tudom elképzelni, ez egy világcsoda nekem" - mondta.