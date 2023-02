A Sztárban sztár leszek! nyertese azért nem kapta még kézhez a fődíjat, mert a verseny fináléjakor még kiskorú volt. Pár nap azonban, és Kökény Dani betölti a 18-at, így minden akadály elhárul, és megkapja az őt megillető 10 millió forintot.

„Még nem kaptam meg a nyereményemet, mert az esetemben kicsit bonyolultabb az eljárás. Mivel fiatalkorú vagyok, több kérdés is felmerült. Például, hogy kinek is utalják az összeget, hogy ki kezelje a pénzt, amíg nem leszek nagykorú. Többek között ezért döntöttem úgy, hogy kivárom a tizennyolcadik születésnapomat, és akkor már minden gördülékenyen mehet a maga útján. Február 12-én lesz a születésnapom, szóval már nem kell sokat várnom" – mondta Dani, aki a műsor megnyerése után elmondta, hogy nemcsak maga miatt szeretett volna győzni, hanem családja miatt is.

A fiatal tehetség - akit édesanyja egy éves korában hagyott el - nehéz anyagi körülmények között nőtt fel, ezért tartotta fontosnak, hogy a műsor megnyerése után a családjának is olyan otthont biztosítson, ami mindenkinek megfelelő.