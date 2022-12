A fiatal énekesnek - bár nagyon mélyről indult -, az egész élete megváltozhat, miután megnyerte a TV2 tehetségkutató műsorát. Nehéz körülmények között él, a nagyszülei nevelték fel, így számára a legfontosabb most az, hogy a családjának segítsen.

"Elsősorban a családomnak akarok segíteni, hosszú távra szeretnék olyan otthont biztosítani, ami megfelelő lesz mindannyiunk számára. Utána kell, hogy jusson a zenei képzéseimre és a karrierem építésére is, például lemezkiadásra. 2023-ban sorra jelentetem meg az új dalaimat, idővel mindegyikhez videoklipet is készítünk, és persze fellépéseket is tervezek" - árulta el Dani, aki csupán egyéves volt, amikor az anyja elhagyta, és Svájcba költözött. A nő most fia sikereit látva megpróbált közel kerülni az énekeshez, de már késő.

"Már nem kívánom felvenni a kapcsolatot anyukámmal, túl későinek tartom ezt a megkeresést" – mondta a hot! magazinnak.