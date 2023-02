Kassai Ilona tavaly mélypontra került. A 94 éves színésznő azt mesélte a Meglepetés magazinnak, hogy sokszor kikapcsolta a telefonját, nem volt kedve beszélgetni, életunt lett.

"Csak az elvesztett szeretteim, a szüleim, a bátyám és a nővérem jártak az eszemben. Szerencsére most már lelkileg jól vagyok" - mondta Ganxsta Zolee édesanyja. Hozzátette, akkor a legboldogabb, ha a fia és az unokája meglátogatják. "Zolikám nagyon elfoglalt, sok fellépése van, nem várhatom el, hogy mindennap eljöjjön hozzám. (...) A gimnazista unokám, Zoé is itt volt. Korábban azt mondta, hogy színésznő szeretne lenni. Én örülnék neki. Azt már nem ígérem, hogy az első színpadra lépését megérem, de most úgy gondolom, 100 éves koromig szeretnék élni."