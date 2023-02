Kos

A Kos szereti a tüzes színeket, mint a piros, a narancs és a citromsárga. Mivel idén nagy szerepet kapnak az életében az érzelmek, érdemes több sárgát viselnie. A citromsárga inspirálja a szellemet, segít az érzelem és az értelem közötti egyensúly megtartásában.

Bika

Érzelmekkel teli év áll a Bikák előtt is. A visszafogott tónusok helyett bátorságot sugárzó, erős, élénk színekre lesz szükségük. Nincs jobb választás számukra, mint a magenta! Ez az árnyalat gondoskodik arról, hogy a kellő pillanatban magukra vonják a figyelmet.

Ikrek

Az Ikrek 2023-ban a békét és a nyugalmat keresi. Ebben segítheti a fehér, főleg, ha a zöld valamelyik kellemes árnyalatával kombinálja. Ez a két szín segít az Ikreknek elengedni minden negatívumot, és megtalálni a origót.

Rák

A 2023-as előrejelzések szerint a Rák változásokra számíthat a baráti kapcsolataiban és a karrierjében is. Ezzel pedig együtt jár a ruhatár felfrissítése is. A Rák idén legyen bátor, szerezzen be pár igazán szexi, fém színű ruhadarabot!

Oroszlán

A vérnarancs az egészséges önbizalom színe, az Oroszlánoknak pedig bőven kijutott ebből. Tisztában vannak saját kvalitásaikkal, bátrak és erősek. A tavalyi évük kicsit unalmas volt: ez az árnyalat idén izgalmat hozhat.

Szűz

A Szűz 2023-as horoszkópja szerint a kék és a zöld színek nagyban növelhetik az életben és a munkahelyen elért sikereket. A zöld javítja a Szüzek kommunikációs képességét, a kéknek köszönhetően pedig kevésbé lesznek kritikusak.

Mérleg

Bár a Mérleg szereti a merész színeket, idén hordjon többet a visszafogott fehérből és világoskékből. Ezek az árnyalatok nyugalmat hoznak, amire már régen szüksége van a Mérlegeknek.

Skorpió

A Skorpiók szenvedélyes évre számíthatnak. A jegy szülöttei nagyon szeretik a feketét, de ezt egy időre most félre kell tenni, és narancsra váltani. Jobb lesz a hangulatuk ettől az árnyalattól, és végre utat mernek engedni a kíváncsiságuknak is.

Nyilas

A Nyilas idén szoros kapcsolatban lesz a természettel, ezért számára az év hátralévő részében a Föld színei lesznek fontosak. A barnától és a zöldtől nyugodt, kiegyensúlyozott lesz.

Bak

A Bak évét a gyógyulás és a remény hatja át, ezért idén különösen kedves szín lesz számára a lila. Ez az árnyalat védi a stressztől, így teljes egészében a belső utazásra tud koncentrálni.

Vízöntő

2023 egy igazán szuper év lehet a Vízöntőnek. Tele lesz akcióval, újdonsággal, izgalommal. A rengeteg történés azonban lemeríti az energiaraktárakat. Erőt meríthet az ibolyaszínből, ami nyugtató hatású, és segít a koncentrálásban.

Halak

A Halak szeret elbújni a saját kis világában, idén azonban a Szaturnusz kimozdítja ebből. A valósággal szembesülni nem könnyű, de a púderrózsaszín segíthet átlendülni a nehézségeken. Nyugtató hatása van, csillapítja a dühöt.

