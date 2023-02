Mindenki másképp oldja meg a konfliktusokat - egyesek kiabálnak, mások sírnak, és vannak olyanok is, akik egyszerűen nem vesznek tudomást a másik félről és annak véleményéről. A születési dátumnak is köze van a vitakultúrához. Most megtudhatod, hogyan kezelik a konfliktusokat az egyes csillagjegyek!