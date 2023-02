Állítólag a hollywoodi bennfentesek számára nyílt titok, hogy Tessa Nicholson lánya, ami sokakat megdöbbentett, mivel eddig a három törvényes utódja mellett két balkézről született gyerekéről lehetett tudni.

Tessa elmondása szerint édesanyja pincérnőként dolgozott, amikor 1994-ben összejött Nicholsonnal. Eltöltöttek egy éjszakát, ő pedig 9 hónap múlva megszületett.

"Sosem akart elismerni a nyilvánosság előtt a lányaként, ezért anyám már kislány korom óta azt mondta nekem: ne áruljam el senkinek, hogy híres apukám van" - mondta.

A színésznek három törvényes gyermeke van: a volt feleségével, Sandra Knighttal közös lánya, a most 59 éves Jennifer, később pedig a korábbi barátnője, Rebecca Broussard is megajándékozta egy lánnyal és egy fiúval: Lorraine 32, Ray 30 éves. Ezen kívül két párkapcsolaton kívüli gyereke is született: Caleb Goddard 53, Honey Hollman pedig 41 éves. Őket csak hosszas huzavona után ismerte el a magáénak a színész.

Tessa számára nem volt egyszerű, hogy a féltestvéreit Nicholson vállalta, de őt nem volt hajlandó. Az is rosszul esett neki, hogy amikor a színészettel próbálkozott, más hírességek gyerekei sokkal könnyebben jutottak be a meghallgatásokra és kaptak szerepet, ő viszont nem kapott segítséget - írja a The Daily Beast.