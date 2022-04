38 évesen, a Time magazin róla szóló portrécikkén dolgozó újságírójától tudta meg az igazságot a családjáról: akit egészen addig az édesanyjának hitt, az valójában a nagymamája, akit pedig a nővérének, az az igazi anyja. Mindez azért alakult így, mert a táncosnőként dolgozó anyja nagyon fiatalon, akarata ellenére esett teherbe, és a nagyszülők átvállalták tőle a gyereket. Nicholsont érthetően traumaként érte az információ, és ekkor már nem élt sem a nagyanyja, sem az anyja, hogy megkérdezhesse őket róla. Úgy döntött, hogy nem nyomoz tovább a témában, így a biológiai apja személyazonossága után sem.

Gyerekként együtt járt Danny DeVitóval fodrászhoz.

A később egyaránt nem épp a dús hajzatáról ismert két hollywoodi sztár gyerekkoruk óta jóbarátok, és azért jártak mindketten abba a bizonyos fodrászatba, mert a rokonaik közösen üzemeltették a helyet.

Animációs stúdióban kezdte a filmszakmát.

A Tom és Jerry filmeket is készítő nevezetes Hanna-Barbera animációs stúdióban kezdett el dolgozni a katonai szolgálata után, szimpla irodai munkakörben. A kreativitása viszont gyorsan feltűnt, és animátori állást is ajánlottak neki a cégnél, ő viszont akkor már inkább a színészi karrierjére koncentrált.

Több Oscar-rekordot is tart.

Őt jelölték legtöbb Oscar-díjra minden idők összes férfi színésze közül, szám szerint 12 alkalommal. De ő a listavezető a legtöbbször Oscart nyert (3: Száll a kakukk fészkére, Becéző szavak, Lesz ez még így se!), és a legtöbb évtizedben (5) Oscarra jelölt férfi színészek között is, ezek esetében holtversenyben.

Hat gyereke született öt nőtől, épp csak a legnagyobb szerelmétől nem.

Világéletében óriási nőcsábásznak számított, és az összes híres szeretőjének felsorolása is meghaladná jelen cikk terjedelmi korlátait. Egy alkalommal élt házasságban, még az ismert színésszé válása előtt, de később sosem bírt megállapodni egy nő mellett. Összesen hat gyereke született öt rövidebb-hosszabb kapcsolatból. A leghosszabb viszony a szintén hollywoodi sztárhoz, Anjelica Hustonhoz fűzte, akivel 17 éven át tartott a se veled, se nélküled szerelem, melynek végül az vetett véget, hogy Nicholsonnak gyereke született egy másik nőtől.

Imádja a festészetet.

A képzőművészet nagy rajongója, és komoly, 100 millió dollárnál is többet érő magángyűjteménnyel rendelkezik, többek között Matisse, Andy Warhol és Picasso munkáiból. Épp ezért aztán nagyon nehezére esett leforgatni azt a jelenetet a Batmanben, amikor Jokerként klasszikus műalkotásokat tesz tönkre.

Hollywood rosszfiúi voltak a szomszédjai.

A nevezetes Mulholland Drive-on két másik híres hollywoodi szívtipró, Warren Beatty és Marlon Brando is közel lakott hozzá, el is kezdték miattuk az utat „Rosszfiúk Utcájának" nevezni. Sőt, Marlon Brandóval a kocsifeljárója is közös volt, és amikor Brando meghalt, Nicholson a telkét is megvette.

A kosárlabda nem hiányozhat az életéből.

A Los Angeles Lakers kosárlabdacsapatának elkötelezett szurkolója, és igyekszik ott lenni a lelátón minden hazai mérkőzésükön. Az a népszerű pletyka viszont nem igaz vele kapcsolatban, hogy a filmjei forgatását valaha a Lakers meccseihez igazította volna.

Praktikus okokból hord mindig napszemüveget.

Az évtizedek során igazi védjegyévé lett a sötét napszemüvege, amit teljesen banális okból kezdett el hordani: erősen rövidlátó volt már fiatalon is, és a napszemüvegei dioptriásak.

Szinte biztos, hogy nem láthatjuk már többet színészkedni.

Az utolsó jelentősebb filmszerepeit már jó 15 éve eljátszotta (A tégla, A bakancslista), és ugyan 2010-ben még becsúszott egy utolsó filmes közreműködés a Honnan tudod? című vígjátékban, azóta Jack Nicholson nem vállal már több színészi munkát. Néhány éve még felröppentek olyan hírek, hogy a sokszoros díjnyertes német film, a Toni Erdmann amerikai változatának kedvéért visszatérne, de az a produkció dugába dőlt, és Nicholson végképp maradni látszik a nyugdíjas éveknél.

