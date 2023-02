David és Victoria Beckham legidősebb fia, Brooklyn tavaly vette feleségül a dúsgazdag családból származó Nicola Peltzet. Az utóbbi időben több részletre is fény derült már, ami nem a legjobb színben tünteti fel a hetedhét országra szóló menyegzőt.

A Beckham család szereti a luxust, ami a legidősebb gyerek, Brooklyn újdonsült feleségétől sem idegen, hiszen Nicola Peltz színésznő édesapja a dollármilliárdos amerikai üzletember, Nelson Peltz. Így aztán nincs is abban semmi meglepő, hogy az örömszülők igazán megadták a módját, és 1,3 milliárd forintnak megfelelő dollárt költöttek csemetéik álomesküvőjére, melyen a szerelmesek kimondták a boldogító igent.

A ceremónián több híresség is megjelent: ott volt Gordon Ramsay, Victoria Beckham egykori együtteséből, a Spice Girlsből Mel B és Emma Bunton, de megjelent a teniszezőnő Serena Williams, illetve Victoria Beckham közeli barátja, Eva Longoria színésznő is.

Nem hiányzott a nagy eseményről Gigi Hadid modell, Nicole Ritchie amerikai realitysztár, Madonna fia, Rocco Ritchie, Tom Brady amerikai futballista és szupermodell felesége, Gisele Bündchen sem, sőt! A násznép tagjai között volt David Beckham focista barátai közül Dave Gardner, Gary Neville és testvére, Phil is.

Sajtóértesülések szerint azonban nem ment minden zökkenőmentesen az esküvőn. Nicola Peltz még a menyegző előtt összeveszett Victoriával. Elmesélte, hogy anyósa megígérte, tervez neki egy menyasszonyi ruhát, az ígéretét azonban nem tartotta be. Nicola ezért egy Versace ruhában mondta ki a boldogító igent. Victoria azonban nagyon berágott, és azóta haragot is tart fia feleségével, az esküvőn is fagyos volt emiatt a hangulat; levegőnek nézte a menyasszonyt.

Az örömapa pedig egy 188 oldalas keresetet nyújtott be Florida állam bíróságára, amelyben megjelölte, hogy szeretné visszakapni az esküvő előtt három héttel elbocsátott szerveződuótól az 57 millió forintos előleget. A menyasszony frizurájáért és sminkjéért 43 millió forintnak megfelelő dollárt plusz utazási költséget számlázott ki a fodrász és a sminkes: az örömanya kérte az esküvőszervezőket, hogy ne mondják el a férjének, mert nagyon kiakadna - írja a Daily Mail.

Kiderült, hogy a menyasszony az esküvő előtt néhány nappal már mindenbe belekötött. Nem tetszett neki a zenekar, az ételek neve, hogy a fehér virágok közt volt nem teljesen hófehér is, de nem volt megelégedve az előző szervező által felbérelt csapattal sem. Volt, akit lassúnak tartott, másban azt kifogásolta, hogy nem akar hétvégén dolgozni.

A Peltz család szóvivője szerint a szervezők panasza tele van pontatlanságokkal, állításaik pedig nem megalapozottak.