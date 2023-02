A kommentelők úgy vélik - szúrta ki a Ripost - Szabina nincs jó állapotban, a közösségi oldalain közzé tett fotói alapján nagyon lefogyott: aggódnak érte.

Miután kiderült, kapcsolatukat nem lehet megmenteni, mindkét fél nyilatkozott.

"Gáborral mindketten megtettünk mindent a házasságunkért. Sokszor sikerült kimásznunk a gödörből, mert ugyanakkor és ugyanannyira akartuk, de most elkerültük egymást az időben. Nálam eljöt a pont, hogy azt éreztem: tovább nem csukhatom be a szemem. Nem fogok szépíteni, volt megcsalás. Sokáig nagyon türelmes és elfogadó voltam, de egyszerűen rá kellett jönnöm, hogy nem működik köztünk ez az egész. (...) Nyolc hónapja külön élünk, és úgy érzem, így a jó mindenkinek, és ennek így kellett lennie" -mesélte Tápai Szabina.

"Az elmúlt időszak megviselt, megtépázott egy kicsit (...) Olyan sztereotípiák jönnek le emberekről, és olyan pletykásak vagyunk. Ez régen is így volt, aztán most már, a mai világban mindenféle platformon kering a pletyka. (...) Én hatalmas nagy küzdő vagyok, az én hátam mindent elbír. Lehet engem köpdösni, meg pocskondiázni, én ezt elbírom, ezt a sportból hoztam. Össze tudom rakni az agyam egy pillanat alatt. Egy sportolónak 24 órája van feldolgozni a kudarcot, utána menni kell tovább. Én is így próbálom most élni az életem" - nyilatkozta Kucsera Gábor.